Gigi Becali către Bogdan Andone: Nu mai fi plângăcios!

Gigi Becali i-a transmis antrenorului FCSB, Bogdan Andone, să nu se mai plângă că nu are jucători şi să-i folosească pe fotbaliştii pe care îi are la dispoziţie, potrivit news.ro

Becali a spus că l-a dat afară pe preparatorul fizic Marian Lupu, deoarece îl consideră vinovat de accidentările suferite de jucătorii săi. Omul de afaceri a adăugat că încă mai speră să obţină transferul fundaşului Bradley de Nooijer de la FC Viitorul.

"E ca şi depărţit (n.r. - Marian Lupu). Am găsit pe cineva dacă vine. Stai puţin, să întreb! Acum luăm legătura cu un preparator grec. Nu iau fundaş stânga grec (n.r. - Aristidis Soiledis, de la FC Botoşani). Mie îmi place, dar nu ştiu, să vedem. Prima dată aşteptăm la De Nooijer. Dacă Gică nu-l dă afară, poate ni-l dă nouă. Vedem, după aia vorbim şi de fundaş stânga grec. Dar avem şapte. Am vorbit şi cu Bogdan Andone şi i-am zis: Băi, te rog frumos, ţi-am dat echipa pe mână, bă, nu mai fi plângăcios! Ai şapte jucători accidentaţi, jucători valoroşi, care, într-o săptămână, câte unul, câte unul... Într-o săptămână vin patru. Vine Stan, vine Roman, vine Pintilii şi mai vine încă unul, nu ştiu care. Şi după care îţi vin toţi. Eu ce să fac? Să cumpăr încă şapte jucători? Şi după aia, cu ăştia ce fac? Cumpărăm jucători, aşa, ce facem cu ei? Păi să cumpăr atacant? Am doi. Revine Gnohere şi cu Hora, ce fac cu ăştia doi, îi arunc, îi las pe bancă? Ce, dăm banii aiurea? Joci cu ce ai şi cu asta, basta! I-am spus: tu, la ora asta, eşti în război. Băi, băiatule, eşti în război, joacă cu ce ai, cuţit, apără-te cu ce ai şi apoi ajungi la mitraliere. Că ai cuţite care taie bine, ai jucători ucigători, ai Man, Tănase, Coman, cine poate să stea în faţa lui Man-Tănase-Coman? Cu Sepsi a fost un accident", a declarat Becali, la ProX.

Gigi Becali i-a transmis lui Gheorghe Hagi că FC Viitorul nu va putea să obţină rezultate bune cu echipa pe care o are acum.

"Eu îl admir pe Gică, dar nu are cum să facă. El are trei jucători care au fost acum 4-5 ani pe la noi, s-au perindat pe la alte echipe. Este adevărat, el îi revitalizează, dar ce poţi să le faci? Şi Hagi e om, nu e Dumnezeu să le schimbe lor... Lasă-l pe Iancu, că e încă tânăr, să zicem că pe Iancu poate să-l schimbe, dar Eric, Achim şi cu Artean sunt jucători în vârstă, care au trecut pe colo, pe colo, au fost la noi, au fost colo. Nu poate el să facă, nu are cum, că nu e Dumnezeu. E Hagi, e rege, dar nu e Dumnezeu. El are mentalitate de campion, de învingător şi aşa o are Gică şi a demonstrat-o că o are. Dar îi spun eu lui şi eu nu am la fotbal mentalitate de campion, se supără, nu se supără, dar eu îi spun aşa: N-ai cum să faci cu echipa asta! Nu îi spun să se supere, îi spun cu dragoste. Nu poate să facă cu echipa asta, poate să se dea peste cap. Îl enervez, dar tot nu poate", a afirmat patronul FCSB.