Gigi Becali UIMEȘTE după victoria cu Lazio: 'Îl numeam erou național' - prime fabuloase de calificare

Șeful Stelei, Gigi Becali, uimește după victoria mare a Stelei în fața lui Lazio. Milionarul a dezvăluit ce primă au steliștii dacă se califică în optimi, dar a avut și un mesaj incredibil pentru autorul golului, Gnohere.

"Speranţe ai mereu, dar nu mă aşteptam să avem atât de multe ocazii mari şi clare. Budescu nu a fost în apele lui chiar dacă a dat pasă de gol. Trebuia să marcheze gol. Mi-a plăcut mult Nedelcu, fundașii centrali, chiar și Man. Bine, toată echipa.

Am dominat pe Lazio, am avut ocazii mai multe ca ei. În minutul 90 erm în terenul lor. Cred în calificare. Nu sunt cu mult mai valoroși ca noi. Am fost mereu primii la minge, mingea a fost mereu la noi. Eu cred că avem prima șansă la calificare. Putem marca gol și acolo. Dacă dădea și al doilea gol, pe Gnohere îl numeam erou național. Și-a demonstrat valoarea. Le dau 20.000 de fiecare dacă ne calificăm. Am luat vreo 500.000 pe bilete cred. Să se califice ei, nu banii sunt problema", a spus Gigi Becali la Digisport.