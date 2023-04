Guardiola, mulţumit de a doua repriză făcută de Manchester City în meciul cu Bayern

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat că este mulţumit în mod special de repriza a doua făcută de jucătorii săi în meciul de miercuri cu Bayern Munchen, în urma căruia formaţia engleză s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, informează AFP, potrivit Agerpres.

"În anumite momente, ei au fost mai buni, au avut şansele lor în prima repriză. Dacă decurgea bine pentru ei, atunci lucrurile s-ar fi putut schimba, pentru că în această competiţie totul este posibil", a declarat Guardiola pentru postul DAZN.

"Pe partea stângă am fost în dificultate în faţa lui Coman, Pavard, Choupo-Moting. În repriza secundă, am avut o posesie mai bună, am fost mai buni. Dar ştiam calitatea echipei din faţa noastră. Calităţile lui Musiala sau a lui Coman sunt mari", a adăugat Pep Guardiola.

Tehnicianul a afirmat că jucătorii săi sunt obosiţi înaintea semifinalei Cupei Angliei din acest weekend, cu Sheffield United.

''Echipa este extenuată, nu ştiu cum se vom recupera pentru meciul cu Sheffield United, care va fi sâmbătă. A fost foarte solicitant şi nu ştiu cum ne vom prezenta la meci'', a mai spus Guardiola pentru Sport.

Manchester City s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal după ce a terminat la egalitate cu Bayern Munchen, 1-1 (0-0), miercuri seara, în deplasare, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei.

City, care în tur a câştigat cu 3-0, a controlat tactic jocul de pe Allianz Arena, în care Bayern a reuşit doar să evite o nouă înfrângere.

Echipa antrenată de Pep Guardiola a deschis scorul prin golgheterul Erling Haaland (57), cel care în prima repriză a ratat un penalty (37), dar Bayern a egalat pe final, prin Joshua Kimmich (83), din lovitură de pedeapsă.

În semifinalele competiţiei, Manchester City o va întâlni pe deţinătoarea trofeului, Real Madrid. Cele două formaţii s-au înfruntat şi în semifinalele ediţiei trecute, când calificarea s-a decis după prelungiri, pe Estadio Santiago Bernabeu.