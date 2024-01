Guardiola spune că are tot ce-i trebuie la Manchester City şi nu se gândeşte la plecare

Pep Guardiola spune că la Manchester City beneficiază de tot ceea ce are nevoie şi nu se gândeşte să părăsească banca tehnică a "cetăţenilor", scrie AFP, potrivit Agerpres.

"La Manchester City am tot ceea ce are nevoie un antrenor, un mediu bun, jucători buni. Mă simt foarte bine aici, am sprijinul deplin al conducerii clubului, deşi am schimbat destul jucători în ultimii ani. Sigur, la un moment dat întreaga poveste se va termina, dar nu mă gândesc la asta acum", a spus Guardiola.

Guardiola o pregăteşte pe Manchester City, campioana en titre a Angliei, din 2016, însă există unele voci care spun că el ar fi dorit pe banca lui FC Barcelona, unde a mai antrenat, de la finele actualului sezon, când Xavi, tehnicianul catalanilor, va părăsi postul.

În şapte sezoane, Guardiola a câştigat cincisprezece trofee majore