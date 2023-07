Guvernul decapitează instituții locale și centrale. Deciziile premierului Ciolacu în cazul 'azilelor groazei'

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat să fie destituite conducerile mai multor instituții după ce autoritățile au reținut 24 de suspecți în ancheta căminelor din Voluntari, unde zeci de bătrâni erau ținuți flămânzi, fără medicamente și supuși la muncă forțată.

Principalele declarații:

- Mi-as fi dorit azi sa vorbesc despre masurile economice si sociale pe care urmam sa le luam in sedinta de guvern, dar atat eu cat si dvs suntem oameni si am vazut ce s-a intamplat in acele azile ale groazei asa cum au fost denumite pe buna dreptate de catre presa. Oameni in varsta, bolnavi, vulnerabili, in loc sa fie ajutati au fost torturati. Eu personal, va spun sincer, nu am putut parcurge toate stenogramele aparute in presa. Cred ca acest grup infractional organizat cu complicitatea unor functionari trebuie sa raspunda cat mai repede si ii solicit dlui ministru al Muncii ca astazi conducerea ANPIS sa fie destituita si conducerea AJPIS Ilfov.

- Fac apel la conducerea CJ Ilfov si la Primaria Sectorului 3 sa destituie de urgenta conducatorii DGASP-urilor locale pentru ca aveau atributii directe in privinta calitatea serviciilor catre persoanele varstnice.

- De asemenea doresc destituirea din functie a presedintelui Autoritatii Nationale petnru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati, acesta institutie avand un corp de control si atributii clare de a controla ce se intampla in aceste centre de ingrijire.

- O sa am o rugaminte la dna ministru a Justitiei de a avea o discutie foarte clara cu conducerea DIICOT astfel incat aceasta ancheta sa fie o prioritate.

- Mi-as dori de la ministrul de Interne sa ceara Politiei clarificari de ce nu s-au luat masuri cunoscandu-se aceste fapte de ceva vreme. Mai mult, neluandu-se masuri, s-a acordat autorizare permanenta a acestor centre.

- Vreau ca si prioritate la toate autoritatile cu atributii de control o verificare in toata tara a tuturor acestor centre de stat si particulare in ceea ce priveste asistenta pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati. Sa puna umarul si Politia, DSP, ANSVA, ANPC-ul.