Haaland are un instinct natural pentru a marca goluri, afirmă Guardiola (Manchester City)

"Îmi place această rutină, pentru că devine una, să vin şi să vorbesc despre Haaland la fiecare conferinţă de presă. Cifrele vorbesc pentru el, avem mereu senzaţia că ar putea înscrie şi mai multe goluri. A fost o lovitură din afara careului, el era acolo. O centrare, el era acolo. Este întotdeauna la locul potrivit, la momentul potrivit. Nicio secundă mai devreme, nicio secundă prea târziu. O are în gene, are un instinct firesc de a marca goluri. El este mereu acolo la momentul potrivit, asta e marea lui virtute", a spus Guardiola.Referindu-se la victoria categorică a echipei sale în Andaluzia, tehnicianul spaniol a precizat: "Din experienţă, ştiu că în Liga Campionilor trebuie să câştigi toate cele trei meciuri de acasă şi unul în deplasare pentru a te califica. Am câştigat deja jocul în deplasare, ceea ce scade puţin presiunea. Dar acum vom avea meciuri importante de jucat acasă".Erling Haaland a marcat în minutele 20 şi 67 ale partidei de pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, celelalte goluri ale oaspeţilor fiind înscrise de Phil Foden (58) şi Ruben Dias (90+2).