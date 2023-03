Hansi Flick, după Germania - Peru 2-0: 'Echipa încă nu a jucat împreună, nu a părut foarte sudată'

Hansi Flick, selecţionerul naţionalei de fotbal a Germaniei, a declarat sâmbătă seara, după victoria cu 2-0 în amicalul contra Peru, că echipa sa a jucat bine, dar nu a părut foarte omogenă, scrie AFP.

"Am putut vedea că echipa a jucat cu mult dinamism. Au fost multe lucruri bune, dar echipa încă nu a jucat împreună, nu a părut foarte sudată. Am reuşit totuşi să înscriem două goluri şi nu am primit niciunul, aşa cum ne-am propus. Ne vom pregăti bine pentru turneul final al EURO 2024 pe care-l vom găzdui. Este o mare responsabilitate şi am văzut că fiecare jucător este pregătit să facă efort suplimentar", a spus Flick.

Joshua Kimmich, căpitanul Germaniei, a declarat: "Am început bine în prima repriză, am avut şansa de a marca mai multe goluri. Repriza a doua a fost dezarticulată, ar fi trebuit să facem mai puţine greşeli şi să avem mai mult control asupra jocului".

Naţionala de fotbal Germaniei a învins selecţionata statului Peru cu scorul de 2-0, sâmbătă, la Mainz, într-un meci amical.

Germania, gazda EURO 2024, s-a impus prin ''dubla'' lui Niclas Fullkrug (12, 33), ratând şi un penalty, prin Havertz (68).

Atacantul lui Werder Bremen are cinci goluri marcate în cinci selecţii la naţională.