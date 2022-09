Rușii admit oficial că ucrainenii au spart frontul în Nord printr-un atac surpriză: Au obținut `o victorie substanțială`

Forţele ucrainene au înregistrat o „victorie substanţială” prin spargerea liniilor rusești în regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova în zona ocupată de forţele ruse în această regiune omonimă din estul Ucrainei, relatează Reuters citat de agerpres.

Vorbind la televiziunea de stat rusă, Vitali Gancev a spus: „Însuşi faptul spargerii apărării noastre reprezintă deja o victorie substanţială pentru forţele armate ucrainene”.

????️????????#Kharkiv Offensive Sep 8 22:00:

- UA liberated Balakliia, Broschivka, Ivanivka

- Kalynivka, Taranushyne very likely under Ukrainian control as well

- UA forces reached the outskirts of Shevchenkove and are reportedly advancing towards Kupyansk#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/aIAAhXT4lR