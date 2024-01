Hezbollah a început 'Operațiunea Răzbunarea': atacă furibund în Israel/ Video

"Ca parte a răspunsului iniţial la asasinarea marelui lider Saleh al-Arouri (...), rezistenţa islamică (Hezbollah) a vizat baza (militară) Meron cu 62 de rachete de diferite tipuri", a declarat mişcarea pro-iraniană într-un comunicat.

⚡️⭕️ #LEBANON, Hezbollah.



INITIAL RESPONSE TO THE ASSASSINATION OF SHEIKH SALEH AL-AROURI.



???? Targeting the Meron Air Surveillance Base with 62 rockets of various types, achieving direct and comfirmed hits.



The Meron Air Surveillance Base is located on the summit of Mount… pic.twitter.com/BDNJ9aLcG8