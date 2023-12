Ianis Hagi: Naţionala României nu şi-a atins potenţialul maxim

Jucătorul echipei naţionale de fotbal a României, Ianis Hagi, a afirmat, într-un interviu pentru site-ul oficial al FRF, că formaţia pregătită de Edward Iordănescu nu şi-a atins încă potenţialul maxim şi că are posibilitatea să facă acest lucru în vara anului viitor, la EURO 2024.

"Eu simt că avem mult talent şi cred sincer că încă nu ne-am atins potenţialul maxim. Cred că nici Europa nu ne cunoaşte, dar simt şi sper că o va face vara viitoare. Vom continua la fel, cu muncă şi modestie, cu unitatea şi coeziunea grupului, şi aşa vom reuşi să trecem de grupe. La vară vom fi pe scena fotbalului european şi va trebui să demonstrăm că avem valoare", a declarat Ianis Hagi, potrivit Agerpres.

Fotbalistul legitimat în Spania, la Deportivo Alaves consideră că naţionala României trebuie să păstreze toate lucrurile bune pe care le-a arătat în campania de calificare la EURO.

"S-au spus multe, dar grupa a fost câştigată cu talent. N-ai cum să întorci scorul în Elveţia fără talent, n-ai cum să întorci scorul cu Israel fără talent, n-ai cum să baţi Elveţia acasă fără talent. Dar, în acelaşi timp, calificarea asta a fost doar un pas. L-am făcut, însă mai avem multe de arătat. Nu trebuie să renunţăm la valorile care ne-au adus la EURO. Ba chiar trebuie să adăugăm şi altele, iar liderii din vestiar, alături de Mister, trebuie să avem grijă şi să păstrăm tot ce am făcut bine", a spus jucătorul român.Ianis Hagi a rememorat şi momentele bucuriei de după meciul cu Israel, când România a obţinut calificarea la Campionatul European."În Ungaria, la finalul meciului cu Israel, uitaţi-vă la bucuria oamenilor din staff. Am o poză, când plecăm toţi în fugă de pe bancă. Am dat zoom pe ea şi am văzut acolo e explozie de bucurie. Uitaţi-vă la reacţia staff-ului tehnic, medical, toţi cei care sunt alături de echipa naţională. Bucuria pe care am reuşit să o facem noi, jucătorii şi staff-ul, ca grup, este incredibilă, cred că acea poză descrie cel mai bine ce s-a simţit atunci. Ceva incredibil", a mai spus Hagi.România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B.Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.România va debuta pe 17 iunie, contra câştigătoarei play-off-ului B, la Munchen. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt.România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).Tricolorii au câştigat Grupa I a preliminariilor, fără înfrângere.