ÎCCJ a suspendat nelegal judecata în dosarul fostei deputate Andreea Cosma, doar ca să nu aplice deciziile obligatorii ale CCR și ÎCCJ pe prescripție

Judecatoarele Rodica Aida Popa, Oana Burnel si Simona Cirnaru de la Înalta Curte au apelat la o modalitate nelegala pentru a incerca sa nu aplice deciziile obligatorii ale CCR si ICCJ pe prescriptie, informează Luju.ro.

Cele trei judecatoare supreme au suspendat fara nicio acoperire legala judecata dosarului fostei deputate Andreea Cosma, titrează sursa citată, care citează din concluzia care reiese din motivarea Completului de 5 judecatori al Inaltei Curti care a anulat masura dispusa de judecatoarele Popa, Burnel si Cirnaru.

Astfel, in 26 octombrie 2023, competul format din Rodica Aida Popa, Oana Burnel si Simona Cirnaru a hotarat suspendarea judecarii apelului din cauza 1221/1/2023 in care Andreea Cosma a fost trimisa in judecata pentru o pretinsa fapta de abuz in serviciu de fostii procurori de la DNA Ploiesti Lucian Onea si Alfred Savu, dupa ce a refuzat sa faca denunt mincinos impotriva ex-premierului Victor Ponta si ex-deputatului Sebastian Ghita. Suspendarea a fost dispusa pana la “solutionarea cauzelor C-74/23 si C-131/23 inregistrate pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene”.

Masura dispusa de Popa, Burnel si Cirnaru a fost atacata cu recurs de Andreea Cosma si ceilalti inculpati din dosar. Iar in final s-a dovedit ca suspendarea a fost una nelegala (detaliile, pe larg pe luju.ro).