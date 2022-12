Iga Swiatek, cel mai bun sportiv european al anului. David Popovici este cel mai bine clasat român

Liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, poloneza Iga Swiatek, s-a clasat pe primul loc în ierarhia celor mai buni sportivi europeni din 2022, în ancheta realizată de agenţia poloneză de ştiri PAP prin voturile celorlalte agenţii de ştiri de pe continent şi în care înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 9.

La cea de-a 65-a ediţie a tradiţionalei anchete, Swiatek s-a impus cu un total de 118 puncte, după ce a câştigat opt titluri în acest an, două de Mare Şlem, Roland Garros şi US Open, patru titluri WTA 1.000, la Doha, Indian Wells, Miami şi Roma, precum şi două WTA 500, la Stuttgart şi San Diego.Pe locul secund în clasamentul continental s-a situat atletul suedez Armand Duplantis, cu 106 puncte. Scandinavul a fost desemnat şi cel mai bun atlet al anului de către World Athletics. Duplantis (23 ani) a stabilit un nou record mondial în iulie, la săritura cu prăjina, la Mondialele de la Eugene, cu 6,21 metri. El a obţinut în acest an 18 victorii în 19 competiţii la care a concurat, depăşind bara situată la ştacheta de 6 metri de 23 de ori în acest an.Podiumul a fost completat de campionul mondial de Formula 1, olandezul Max Vestappen, cu 82 de puncte.David Popovici (18 ani), care a cucerit în acest an, între altele, două titluri mondiale şi două europene la 100 m liber şi 200 m liber, a acumulat 37 de puncte în ancheta la care au participat următoarele 20 de agenţii de presă: AGERPRES (România), ANP (Olanda), APA (Austria), ANA (Grecia), BELGA (Belgia), BTA (Bulgaria), CTK (Cehia), DPA (Germania), EFE (Spania), HINA (Croaţia), LETA (Letonia), LUSA (Portugalia), MTI (Ungaria), SID (Germania), SITA (Slovacia), STA (Slovenia), Tanjug (Serbia), TASR (Slovacia), Ukrinform (Ucraina) şi PAP (Polonia).Ancheta PAP a fost câştigată în decursul timpului doar de doi sportivi români, gimnasta Nadia Comăneci (1976) şi atleta Gabriela Szabo (1999). Anul trecut, distincţia a fost cucerită de tenismanul sârb Novak Djokovic.Clasamentul PAP pe 20221. Iga Swiatek (Polonia/tenis) 118 puncte2. Armand Duplantis (Suedia/atletism) 1063. Max Vestappen (Olanda/Formula 1) 824. Carlos Alcazar (Spania/tenis) 765. Rafael Nadal (Spania/tenis) 666. Kylian Mbappe (Franţa/fotbal) 557. Johannes Thinges Boe (Norvegia/biatlon) 508. Therese Johaug (Norvegia/schi nordic) 429. David Popovici (România/înot) 3710. Jonas Vingegaard (Danemarca/ciclism) 3311. Marte Olsbu Roiseland (Norvegia/biatlon) 2912. Remco Evenepoel (Belgia/ciclism) 2813. Annemiek van Vleuten (Olanda/ciclism) 2714. Nikola Jokic (Serbia/baschet) 2615. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 2315. Jacob Ingebrigtsen (Norvegia/atletism) 2317. Karim Benzema (Franţa/fotbal) 1918. Harrie Lavreysen (Olanda/ciclism) 1619. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 1519. Gina Luckenkemper (Germania/atletism) 1519. Marco Odermatt (Elveţia/schi alpin) 1522. Miltiadis Tendoglou (Grecia/atletism) 1323. Niklas Kaul (Germania/atletism) 1023. Kristof Milak (Ungaria/înot) 1023. Anders Mol şi Christian Soerum (Norvegia/volei pe plajă) 10