Imagini dramatice în Sectorul 5: Piedone anunță evacuarea a 24 de vârstinci dintr-un centru clandestin (Video)

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, prezintă concluziile acțiunilor de sâmbătă, când autoritățile locale au descoperit un centrul clandestin pentru vârstinici. Persoanele care erau cazate în centru, pentru care rudele plăteau bani grei, trăiau în condiții mizerabile, fiind nedeplasabili.

„Împreună cu doamna Diana Anca Artene, prefectul Bucureștiului, FARĂ DE CARE N-AȘ FI REUȘIT, astăzi... am salvat 24 de bunici împovărați de boli!

Ieri am verificat o reclamație la un centru privat de îngrijire bătrâni. Nu mi-a plăcut ce am găsit: miros greu, de urină, personal insuficient, nereguli vizibile... Am sesizat imediat Prefectura Capitalei. Astăzi, Prefectura și instituțiile abilitate l-au inspectat și... l-au închis!

Coșmarul a continuat însă la doar o stradă distanta! Prefectura si Primăria Sectorului 5 au constatat că administrația respectivului centru ținea încă 24 de bunici nedeplasabili într-o clădire... clandestină, mizeră, îmbâcsită!

Pentru traiul în condiții mizerabile și lipsa îngrijirii adecvate, bunicii și familiile lor plăteau către patronatul centrului... bani grei: 4.000 lei taxa, 500 de lei pentru scutece!

În urma celor constatate la fața locului, prefectul Capitalei, doamna Diana Anca Artene, a dispus relocarea de urgență a bunicilor internați la spitalele Colțea și Sf. Luca.

Astăzi, am dovedit că dacă sunt unite și colaborează perfect în interesul strict al cetățeanului, instituțiile statului pot rezolva rapid orice fel de situație!

Împreună cu doamna prefect Diana Artene, îi mulțumim public managerului Spitalului Colțea, Dr. Bogdan Ioan Furtună, și transmitem recunoștința noastră spitalului Sf.Luca!

În Sectorul 5, verificările continuă! Muncim așa cum știm și încercăm să facem imposibilul... posibil!”, scrie Piedone pe Facebook.