Important pentru sănătatea ficatului, după sărbători: Cele 5 condimente care îl ajută să se regenereze

Ficatul este probabil cel mai important organ din organism. Acesta îndeplinește numeroase funcții: elimină toxinele din sânge, metabolizează alcoolul, transformă acidul lactic în energie, activează enzimele. În plus, reglează conținutul de grăsimi, proteine și carbohidrați din sânge, produce și secretă bilă și stochează vitaminele, mineralele și glicogenul esențiale, notează exquis.ro.

Dacă ficatul încetează să funcționeze normal, funcțiile organismului vor fi afectate.

Pentru a vă menține ficatul sănătos, este important să aveți o dietă echilibrată. Anumite condimente susțin funcția unică a ficatului de autoepurare.

Coriandru

Potrivit Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, extractul de coriandru are un conținut ridicat de compuși antioxidanți care protejează ficatul de efectele nocive ale tetraclorurii de carbon, o substanță chimică industrială comună și un carcinogen cunoscut.

Chimen

Acest condiment picant și ușor amar susține sistemul digestiv, îmbunătățește funcția hepatică și ajută la digestia altor alimente.

Chimenul conține vitamine, minerale și fier și are, de asemenea, proprietăți antioxidante, antiseptice, antifungice și antiinflamatorii.

Turmeric

Condimentul ajută ficatul să lupte împotriva daunelor, regenerează celulele hepatice sănătoase și stimulează producția de bilă.

Șofran

Este cel mai scump condiment din lume. Are proprietăți anti-îmbătrânire. De asemenea, are efecte antiinflamatorii și antioxidante.

Infuzia de șofran crește enzimele hepatice și ajută în procesul de detoxifiere. Împreună cu turmericul, are proprietăți anticancerigene.