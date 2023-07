În interiorul PSRM se duc lupte grele pentru șefia formațiunii. Vasile Bolea: Igor Dodon nu va candida pentru funcția de Primar General. Va fi o moarte politică

Nici Igor Dodon și nici Vlad Batrîncea nu vor candida la funcția de primar general al Chișinăului. Pentru ambii va fi un eșec și o moarte politică. O spune deputatul ex-socialist Vasile Bolea. Potrivit fostului membru PSRM, indiferent cine va fi candidatul socialiștilor la funcția de primar general al Chișinăului, formațiunea va obține un scor modest la alegerile din toamnă, notează IPN.

Ex-socialistul Vasile Bolea spune că nu și-a dorit să plece din PSRM, însă conducerea formațiunii a decis excluderea sa din partid, fără a-i asculta opinia. Vasile Bolea spune că de mult timp nu agreează deciziile luate de conducerea PSRM, iar din acest motiv și-a dorit să-și dea demisia din funcția de membru al Consiliului Republican.

„Eu nu am decis să părăsesc Partidul Socialiștilor, eu am fost dus, pe mine m-au exclus din partid fără ca să mă întrebe ceva sau să caute vreo explicație, cum se făcea de fiecare data. Pe parcursul unui an de zile, atunci când executivul politic, organul de conducere colegial al partidului nu înțelegea de ce eu sunt împotriva unor decizii mă chemau „la covor”, le explicam, veneam cu argumente de ce eu pledez pentru o decizie sau alta. Eu nu aveam de gând să ies din partid. Eu n-am înțeles ce i-a determinat să facă acest lucru. Ulterior am găsit o explicație, se duc lupte pe interiorul partidului, probabil, cineva s-a gândit că sunt un concurent în aceste lupte. Eu am vrut doar să-mi depun cererea de demisie din Consiliul Republican al partidului, să rămân un membru simplu”, a spus deputatul Vasile Bolea în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.Va

sile Bolea spune că pe interiorul PSRM se duc lupte între Igor Dodon și Vlad Batrîncea pentru preluarea controlului formațiunii. Ex-socialistul mai spune că PSRM va avea un scor modest la alegerile din Chișinău și niciunul dintre potențialii candidați la funcția de primar general nu va câștiga.

„În partid luptă cei doi care au ieșit în fața primăriei și au anunțat că vor participa la alegeri. Cred că nu va participa niciunul. Pentru că asta va fi atât pentru unul, cât și pentru altul un eșec și inevitabil o moarte politică. Cred că din partea PSRM va fi altcineva, dar partidul oricum va avea de suferit. Nu cred că de data asta PSRM va lua în Chișinău un scor electoral bun”, a mai spus Vasile Bolea.

Deputatul independent Vasile Bolea a aderat recent la partidul „Renaștere- Возрождение”. Anterior, membrii formațiunii au declarat că partidul pledează pentru păstrarea neutralității Republicii Moldova, pentru limba moldovenească – limbă de stat, pentru istoria Moldovei. De asemenea, pledează pentru oferirea unui statut oficial limbii ruse.