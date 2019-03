In primele doua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.028.004 castiguri in valoare totala de peste 34,29 milioane de euro

In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 509.218 castiguri in valoare totala de peste 79,48 milioane lei (peste 16,75 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 75.105 castiguri, in valoare totala de peste 4,66 milioane de lei (peste 982.700 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 1.023 de castiguri, in valoare totala de peste 907.600 de lei (peste 191.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 462 de castiguri, in valoare totala de peste 607.000 de lei (peste 128.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.484 castiguri, in valoare totala de peste 125.500 de lei (peste 26.400 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 46.949 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 1,84 milioane de lei (aproximativ 388.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 10.511 castiguri in valoare totala de peste 447.400 de lei (peste 94.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 139 de castiguri, in valoare totala de peste 132.400 de lei (aproximativ 28.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 22 de castiguri, in valoare totala de peste 36.000 de lei (peste 7.600 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 370.500 de castiguri, in valoare totala de peste 70,72 milioane de lei (peste 14,91 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.