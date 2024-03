În ziua în care împlineşte 11 ani de pontificat, Papa Francisc condamnă din nou nebunia războiului: 'Este întotdeauna o înfrângere' / VIDEO

Papa Francisc declarase pentru televiziunea elveţiană RSI că Ucraina ar trebui să "arate curajul steagului alb" şi să deschidă discuţii cu Rusia, dar adjunctul său, cardinalul Pietro Parolin, a precizat într-un interviu, marţi, că Rusia ar trebui mai întâi să îşi oprească agresiunea.

"Mulţi tineri, mulţi tineri merg să moară (în război). Să-l rugăm pe Domnul să ne dea harul de a depăşi această nebunie a războiului, care este întotdeauna o înfrângere", a spus papa în timpul audienţei sale săptămânale din Piaţa Sfântul Petru.

El nu a menţionat în mod specific Ucraina sau alte zone de conflict, dar a spus că a primit mai devreme un rozariu şi o copie a Evangheliilor care au aparţinut unui bărbat ucis pe un front de război nespecificat.

Papa Francisc, care are 87 de ani şi are probleme de mobilitate şi respiratorii, pentru a treia săptămână la rând şi-a limitat discursul la audienţa săptămânală, lăsând unui asistent sarcina să citească majoritatea textelor pregătite de el. El le-a spus credincioşilor că încă este "puţin răcit".

Papa împlineşte, miercuri, 11 ani de pontificat. În urmă cu 11 ani, la 13 martie 2013, Papa Francisc era ales suveran pontif, succedându-i Papei Benedict, care demisionase. Pontificatul Papei Francisc se distinge printr-o orientare progresistă, spre deosebire de cea a predecesorilor săi, dar şi printr-o serie de evenimente externe şi interne ce l-au solicitat să ia atitudine şi să acţioneze.

#PopeFrancis says he still has a slight cold and has an aide, Msgr. Pierluigi Giroli, read his catechesis.



The pope reflected on the concept and nature of virtue, writing that "virtue is what enables us to have a habit toward the right choice." pic.twitter.com/4fE1505iIL