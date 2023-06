Începe bătălia pentru Moscova: forţele de securitate ruse ocupă poziţie în sud, trupele Wagner se apropie

Regiunea Lipeţk se află la peste 300 de kilometri sud de Moscova. ”Agenţiile de menţinerea ordinii şi autorităţile (...) iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei. Situaţia este sub conrol”, subliniază Igor Artamonov.

În imagini publicate de Vedomosti apar trupe purtând veste antiglonţ, echipate cu puşti automate, care ocupă poziţii în apropierea autostrăzii M4, care asigură o legătură a capitalei ruse cu regiunea Rostov (sud).

Bărbaţi înarmaţi, în uniformă, apar în aceste imagini postate de Vedomosti pe Telegram, pe strada Lipeţkaia, în apropiere de intrarea pe autostrada M4, care traversează Moscova, Voronej şi Rostov-pe-Don.

În imagin este surprins un elicopter care survolează zona şi o autospecială a poliţiei.

Şeful grupării paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin a anunţat că a preluat controlul cartierului general al armatei ruse din Rostov-pe-Don ”fără să tragă un foc de armă”.

Potrivit unuia dintre cei mai populari bloggeri militari rus în regiunea Lipeţk, Rybar, combatanţii Wagner ”au trecut de oraşul Ieleţ”, situat la 340 de kilometri sud de Moscova, cu intenţia de a traversa un pod pe râul Oka şi de a-şi continua înaintarea pe autostrada M4 către Moscova.

Principalele posturi de control înfiinţate de către forţe de ordine ruse după rebeliunea Wager se află în apropierea acestui pod, precizează bloggerul, un apropiat al cercurilor militare ruseşti, care are peste un milion de abonaţi.

Alte unităţi Wagner sunt pe cale, afirmă el, să traverseze regiunea Voronej, unde un ”regim de operaţiuni antiteroriste” a fost instaurat sâmbătă.

Guvernatorul regiunii Voronej, care se află la frontiera cu Ucraina, a anunţat sâmbătă că loc ”confruntări armate”.

Wagner PMC Justice March (3 pm)



PMC convoys passed Elets, Lipetsk region (340km from Moscow).



PMC units did not enter Voronezh.



Akhmat units were spotted near Rostov-on-Don.



No further statements from Kremlin or Russian Defense Ministry. pic.twitter.com/KXAnTrQsr6