INCREDIBIL! Un pacient care nu mai putea să meargă după un AVC suferit acum 20 de ani, este recuperat medical

Deși ar putea părea incredibil, un pacient care a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în urmă cu 22 de ani și care ajunsese să nu mai poată sta în picioare, acum reușește să meargă, după o scurtă perioadă de recuperare medicală efectuată la Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon.

”Eu am venit aici pe targă. Nu mai puteam să stau în picioare. În 2000, am suferit un atac cerebral, care mi-a afectat grav partea dreaptă a corpului, nemaiputând să scriu. Am încercat cu mâna stângă. În 2008-2009, am început să am probleme și mai mari: rămâneam cu fiecare membru în poziția limbă de clopot, nu aveam timp să las din mână geanta. Crizele erau foarte dureroase, începând de la câteva secunde și depășind un minut. Cu un picior călcam în gol, nu-l mai simțeam. Trebuia să mă recuperez prin mers, altceva nu mai puteam să fac pentru că aveam contracturi extrapiramidale, care erau extrem de grele și dureroase. Aveam impresia că se rup toți mușchii membrelor. Așa că mergeam pe jos, cu suportul rulant, cât puteam de mult. Am avut patru ani, în care mergeam, în medie, 22 km pe zi. Trăgeam cu încăpățânare, în ideea că, rămânând singura modalitate de recuperare, să profit cât pot, pentru că nu știam care va fi evoluția ulterioară a lucrurilor. Pe măsură ce a trecut timpul, posibilitatea de a mă recupera prin mers a scăzut drastic.

Din momentul în care am venit la Spitalul Sfântul Sava, am simțit că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap, deși, la început am fost sceptic. I-am spus soției mele că dacă se adeveresc 75% din cele ce am citit despre acest spital, este un câștig formidabil. Vreau să vă spun că de la 75% cât voiam eu să se adeverească, eu sunt acum la 1000%. Am întâlnit un personal pentru care o să-i mulțumesc lui Dumnezeu toată viața mea. Extrem de serviabil, extrem de empatic, extrem de săritor, ori de câte ori am apelat în timpul nopții, indiferent de oră. Am simțit că, pe lângă tratament, manevre, îngrijire, mi se transmite empatic și o energie de care aveam atâta nevoie. Acum reușesc să merg din nou cu suportul rulant, exact ca înainte. Sigur că va mai dura până să mă recuperez integral, dar eu am venit pe brancard, nu puteam să stau bine în picioare, iar rezultatele obținute în acest scurt interval de timp sunt spectaculoase” – pacient al Spitalului Sfântul Sava

Managerul Spitalului Sfântul Sava, Alina Ion, susține că centrul medical specializat pe care îl administrează are cele mai bune rezultate în recuperare medicală, deoarece ține pasul cu cele mai noi invenții în materie, are cea mai mare sală de fizioterapie din România, dotată cu echipamente de ultimă generație, care se găsesc frecvent în clinicile mari din Occident. La fel și sala de kinetoterapie. De asemenea, cei peste 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, toți tineri și superspecializați, motivați, determinați, se implică total în obținerea celor mai bune rezultate cu pacienții. Numărul mare de specialiști raportat la numărul pacienților face ca atenția acordată lor să fie la limite maximale.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative asigură recuperare medicală de orice natură, cu internare în saloane de 2 și 3 paturi. Specialiștii spitalului consideră că internarea ajută mult la recuperare, întrucât pacientul este permanent sub observație, efectuează proceduri de mai multe ori pe zi, fără pauze dictate de sărbătorile legale. Faptul că nu este nevoie să se deplaseze la domiciliu după terapie, ci rămâne într-un mediu odihnitor și cald, îl ajută pe pacient să suporte mai ușor efortul pe care îl presupune recuperarea medicală, cu beneficii importante pentru pacient.

Spitalul are o secție de îngrijiri paliative și o secție de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale, în regim ATI, precum și ambulanțe proprii, inclusiv una de tip C, dotată cu echipamente de resuscitare.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

