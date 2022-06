Industria oțelului, în plină expansiune - Cel mai mare producător din România și-a dublat cifra de afaceri

Liberty Galaţi, cel mai mare producător de oţel din România, a finalizat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,3 miliarde de lei (1,9 mld. euro), nivel dublu faţă de anul anterior, când raporta afaceri de 4,6 mld. lei (964 mil. euro), arată datele publice de la Ministerul de Finanţe.

„Anul 2021 a demonstrat progresul nostru în transformarea Liberty Galaţi, care a obţinut cele mai bune rezultate financiare, operaţionale şi de management din ultimii zece ani. Anul trecut am valorificat condiţiile favorabile de piaţă şi am atins volume de producţie-record, am dublat cifra de afaceri şi am crescut calitatea produselor şi serviciilor noastre. (...) Deşi operăm într-un context geopolitic şi economic dificil, am convingerea că Liberty Galaţi se află într-o poziţie excelentă pentru a depăşi actualele provocări ale pieţei“, a declarat Ajay Aggarwal, preşedinte Liberty Steel Group Europe şi Chairman of the Board Liberty Galaţi.

Compania a avut EBITDA de 1,7 miliarde de lei (360 milioane euro) şi un profit de 1,36 miliarde lei (276 milioane euro) anul trecut, potrivit oficialilor.

În 2021, Liberty Galaţi a raportat cel mai înalt nivel de producţie din 2010 până în prezent – cu un volum total de 2,35 milioane de tone de oţel, Furnalul nr. 5 atingând 2,1 milioane de fontă lichidă, cel mai mare volum de la instalarea lui în 1978, potrivit oficialilor companiei.