Interviu cu actriţa Ana Ularu, despre rolul Tovarăşa Carmen din serialul 'Spy/ Master' la HBO Max: 'E un apărător fervent al ideologiei comuniste'

Ana Ularu o joacă pe Tovarăşa Carmen, „un apărător fervent al ideologiei comuniste” în serialul „Spy/ Master”, care va avea premiera pe 19 mai, la HBO Max. În interviul acrodat News.ro, actriţa ne dezvăluie cum s-a pregătit pentru acest rol, cum crede că erau spionii pe vremea dictaturii Ceauşescu şi care sunt ingredientele acestei producţii, pe care o consideră „neaşteptată, interesantă şi inedită, are umor şi caricatură”. Povestea bazată pe fuga generalului Pacepa „e alchimia perfectă pentru o poveste cu spioni delicioasă”, spune Ana Ularu.

Povestea creată de Adina Sădeanu şi Kirsten Peters este plasată la apogeul Războiului Rece şi acoperă o săptămână din viaţa personajului fictiv Victor Godeanu, interpretat de Alec Secăreanu (God’s Own Country, Ammonite, Happy Valley), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu şi cel mai important consilier al acestuia. Totuşi, Godeanu are un secret. Este agent dublu şi trebuie să scape din România şi de Ceauşescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă. Având o singură şansă pentru a rămâne în viaţă, Victor Godeanu se foloseşte de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire şi, totodată, fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), dar şi de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu trebuie să evite agenţii KGB şi spionii propriei ţări (Ana Ularu şi Laurenţiu Bănescu), conştient că dezertarea îi pune familia lăsată în urmă în pericol de moarte.

Scenariul serialului de şase episoade a fost ales câştigător în urma concursului naţional organizat în România de HBO, „Write a Screenplay For…”. Serialul este produs de Proton Cinema şi Mobra Films pentru HBO Max.

Primele două episoade ale serialului au fost prezentate în premieră la Festivalul de Film de la Berlin în cadrul Berlinale Series, în februarie. Ambele episoade vor fi disponibile la nivel global pe platforma HBO Max din 19 mai, urmând ca restul de patru episoade să fie difuzate săptămânal, pe rând, iar spre finalul verii să fie difuzate şi pe Warner TV Serie în Germania.

Redăm interviul acordat de Ana Ularu pentru News.ro

News.ro: Premiera „Spy/ Master” în cadrul unui festival precum Berlinala este importantă. Cum aţi simţit acest eveniment?

Ana Ularu: Evident că am avut emoţii şi exaltări şi sărbătoriri şi chiuituri alături de colegi şi de echipa creativă. „Spy/Master” e un serial făcut cu imensă plăcere, umor şi colaborare reală la nivel artistic între toate departamentele. S-a inventat şi creat şi visat împreună, s-au făcut reverenţe marelui cinema, s-a râs. Şi, cumva, după toată acea muncă atât de plăcută a venit încă un cadou şi ne-am trezit toţi îmbrăcaţi frumos pe un covor roşu. Ce privilegiu şi ce onoare. Şi, cumva, o confirmare a faptului că atunci când faci ceva concentrându-te fără vanitate şi cu smerenie doar asupra poveştii şi adevărului ei, fără să ai ca finalitate laurii, îţi e răsplătit actul.

Care au fost reacţiile, curiozităţile publicului după vizionare?

A.U.: Cele două episoade din competiţie au fost întâmpinate de o sală plină şi cât se poate de investită în ceea ce vedea. Umorul a funcţionat perfect şi reacţia a fost la secundă, suspansul, la fel şi, poate, cel mai frumos compliment după ce curgea genericul de final e faptul că toată lumea ne-a spus că acum e cumva frustrant să aştepti atât până vezi ce se întamplă în poveste. Deja îi prinseserăm.

Care a fost parcursul pentru rolul din acest serial?

A.U.: Am primit scenariile şi propunerea de la Domnica Cârciumaru, căreia îi mulţumesc şi aici. Eram în Portugalia şi ne-am aşternut la citit seara, eu şi soţul meu, zicând că să începem să vedem ce e cu primul episod. Am binge-uit scenariile. Ne-am oprit undeva în seara aceea pe la episodul 4, de dragul de a ne mai păstra un pic de poveste pentru a doua zi. A urmat o discuţie cu Chris Smith, regizorul, pe care îl ador şi alături de care mai lucrasem la „Alex Rider”, pentru Amazon, în urmă cu câţiva ani. Ulterior, întâlnirile minunate cu Sosa Juristovszky, pictoriţa de costume geeenială, care a ajutat enorm la aducerea personajelor la viaţă. Reîntâlnirea cu Adrienn Schon, make-up artist cu care lucrasem la „The Man Who Was Thursday” şi care reuşeşte mereu să mă facă să mă simt minunat în felul în care arăt pe ecran, a fost o altă surpriză. Eu cred foarte mult în colaborarea în a face schiţele pentru arhitectura unui personaj. „Armura” pe care o primesc de la scenografi, de la machiori, felul în care „dansez” cu camera, înţelegerea dintre mine şi departamentul de sunet, toate îmi sunt esenţiale. Apoi, m-a bucurat atât de tare să joc cu colegul meu de facultate, Alec, să putem să ne luptăm în spadă pe ecran şi să râdem în culise, să joc cu Laurenţiu Bănescu şi Iulian Postelnicu pe care, la fel, îi ador; fiecare scenă a fost un prilej de joacă şi joc şi una din situaţiile acelea în care mă bucur să fiu actor.

Cum aţi caracteriza acest rol? La ce v-a provocat? V-aţi pregătit special?

A.U.: Tovarăşa Carmen e determinată (râde, n.r). E un apărător fervent al ideologiei comuniste şi al trăitului după regulile de fier, cu toate că armura ei suferă un pic de ipocrizia faptului că nu trăieşte viaţa sistemului pe care îl propovăduieşte. Carmen e un om care vede şi trăieşte Occidentul, adulmecă din libertate mereu prin natura meseriei. În acelaşi timp, am gândit-o foarte „felină”, uneori greţos de politicoasă şi amabilă cu un om pe care clar îl detestă. Şi nu în ultimul rând - e periculoasă şi foarte bună în ceea ce face. M-am pregătit cu multă documentare şi cu imaginaţie, ca de obicei. Cu energia de a crea poveşti şi subtilităţi care să informeze un personaj, să îl contureze şi să îi dea dimensiune fără să se vadă neapărat..

Ce abilităţi trebuia să aibă un spion pe vremea regimului comunist?

A.U.: Tare mult mi-ar plăcea să pot răspunde la această întrebare cu mai mult decât imaginaţia mea de actor contemporan. Să fi spart ceva coduri ale vremii. Să zic inteligenţă şi adaptabilitate ar fi banal. Poate o doză extra de cruzime. Imaginaţie. Versatilitate, rapiditate în decizii şi anticiparea mutărilor de făcut. Dar asta e ceea ce îmi imaginez eu că trebuie în vocaţia asta, în orice secol ar fi fost exercitată.

Cum au decurs filmările? Va exista şi al doilea sezon?

A.U.: Superb, şi din păcate nu. A fost conceput ca o mini-serie, aşa că povestea se închide după şase episoade pline de acţiune şi suspans.

Credeţi că pentru publicul din România povestea, care este despre fuga generalului Pacepa în timpul regimului lui Ceauşescu, mai poate atrage? Ce e inedit aici?

A.U.: Da, absolut. Când cel mai important general, mâna dreaptă a unui dictator, păstrătorul tuturor cheilor şi secretelor, cel ce ştie unde şi ce e îngropat de la cea mai intangibilă stăpânire dezertează şi trădează cu polul opus… cum să nu fie super interesant? Procesul lui, pericolul prin care trece, încercările tuturor de a stopa sau deturna asta. Mie mi se pare fabulos. E alchimia perfectă pentru o poveste cu spioni delicioasă.

Prin intermediul acestei poveşti, aţi aflat ceva nou despre cei care au avut de pătimit de pe urma regimului lui Ceauşescu? Cum aţi caracteriza acea perioadă?

A.U.: O perioadă a luminilor stinse, în câte feluri poate funcţiona metafora asta. A unui întuneric rece, cu colţi. Fiecare poveste nouă pe care o citesc sau pe care o ajut să existe mă informează. Şi mă sperie în retrospectivă. Şi mă umple de compasiune pentru cei care şi-au vazut vieţile şi tinereţea furate de absurditatea aia.

De ce să urmărească publicul acest serial?

A.U.: Pentru că e neaşteptat, nemaifăcut până acum, pentru că e interesant şi inedit şi arată excelent. Pentru că are umor, şi caricatură acolo unde e nevoie. Pentru că e tare bun.

Ce seriale urmăriţi? Urmăriţi în mod obişnuiţi seriale sau preferaţi filmele?

A.U.: Urmăresc şi filme şi seriale avid. „Succession” şi „Severance” sunt acum preferatele mele. Am iubit „Escape from Dannemora”, „Dahmer”, „Breaking Bad”, la vremea lui. „Seinfeld”, mereu.