Ion Cristoiu, ipoteză explozivă: 'Dacă PNL a cedat dinadins USRPLUS ministerele grele pentru a scăpa de erodarea la Guvenare?'

Ion Cristoiu afirmă că la împărţirea portofoliilor la negocierile pentru formarea noului Guvern, USRPLUS a primit cele mai grele ministere, care, din cauza lipsei experienţei de guvernare, vor face ca alianţa să îşi rupă gâtul, iar PNL să rămână în afara eroziunii date de Guvernarea în pandemie.

Redăm integral editorialul:

„Spre deosebire de Istoric, Istoricul Clipei care e gazetarul nu ştie cum va evolua un eveniment, o guvernare, o societate în perioada următoare. Mult mai important, în dezlegarea unor enigme ale trecutului, Istoricul dispune de documentele strînse între timp. Jurnalul lui Carol al II-lea publicat mult timp după moartea autorului, îi ajută pe Istorici să răspundă la întrebarea De ce l-a desemnat Regele pe Octavian Goga să facă Guvernul după alegerile din 1937 deşi Partidul Naţional Creştin, formaţiunea lui Goga, se clasase pe locul al 4-lea la alegerile parlamentare din 20 şi 22 decembrie 1937, cu doar 9,15 %? Potrivit Jurnalului, Carol al II-lea pariase pe haosul guvernării Goga, stimulat şi de Siguranţă, pentru a da Lovitura de Stat din 10/11 februarie 1938. De unde să ştie la finele anului 1937 bietul Istoric al Clipei adevăratele intenţii ale Regelui? În comentarea prezentului, mai ales cînd acesta dă seamă de enigme, Istoricul Clipei înaintează orbeşte. Scrie ştiind că în orice moment zilele următoare îl pot contrazice.

Ca Istoric al Clipei, am căutat să dezleg una dintre enigmele, dintre marile enigme ale formării noului Guvern:

Deşi a obţinut la scrutinul din 6 decembrie 2020 25% din voturi, PNL a cedat, la negocierile pentru formarea noului Guvern, majoritatea ministerelor grele aliaţilor USRPLUS şi UDMR.

USRPLUS, un partid novice într-ale guvernării, cu doar 15% la alegeri, a primit ministere tari, manipulatoare de bani mulţi, precum al Transporturilor, al Sănătăţii, al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. UDMR, cu doar 5%, a obţinut Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Liderii UDMR au rămas cu gura căscată în clipa cînd Ludovic Orban le-a oferit acest minister. Prezentă în mai toate guvernările postdecembriste, UDMR ar fi zis Bogdaproste dacă primea cel mult Ministerul Turismului. Şi acum se pomeneşte, fără să fi cerut asta, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Cu ministerul care împarte banii primăriilor, inclusiv celor de la PNL.

Acestei întrebări – De ce a cedat PNL ministere precum cel al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, al Sănătăţii, dar mai ales Ministerul Justiţiei rămînînd cu ministere mai mult de imagine decît de bani, precum Muncii şi Protecţiei Sociale, Educaţiei, Culturii? – i s-a răspuns prin invocarea cedărilor făcute de Ludovic Orban pentru a parveni la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

În răspăr cu această teză, eu am susţinut ipoteza unei mutări strategice a lui Klaus Iohannis în chestiunea Partidului Meu. Dacă ne gîndim că Florin Cîţu, prin isteria sa anti-PSD şi prin intrarea în PNL doar în 2016, mai mult ca tehnocrat decît ca om politic, trece mai degrabă al USRPLUS decît al PNL, am socotit că pentru Klaus Iohannis Partidul Meu nu mai e PNL, ci URSPLUS.

Am exclus ca neîntemeiată ipoteza bunului negociator care e Dacian Cioloş. Din simplul motiv că nu negocierile au adus USRPLUS ministerele grele, posesoare de puşculiţe, ci renunţarea de către PNL la aceste ministere.

În lumina Adevărului că Istoricul Clipei înaintează orbeşte în căutarea răspunsurilor mi-am zis:

Şi dacă mă înşel?

Dacă PNL a renunţat la ministrele grele, posesoare de bani şi dătătoare de putere, dinadins, cum dinadins a preferat ministerele de imagine?

Nu cumva ne aflăm în faţa unei strategii iniţiate şi conduse de Klaus Iohannis prin care greul Guvernării trece de pe umerii PNL pe cei ai USRPLUS? Profitînd de foamea de bani şi putere a celor din USRPLUS, PNL le pus în braţe ministere prin care nu poţi decît să-ţi rupi gîtul, mai ales cînd eşti atît de lipsit de experienţa guvernării.

Ce ministere are PNL în noul Guvern? Externe, Apărare, Cultură, Educaţie, Muncii. Toate ministere pe care le poţi administra uşor în perioada următoare, mai ales că nu sînt implicate în rezolvarea dublei Crize – Sanitare şi Economice. Ce ministere are USPLUS? Cele mai grele în perioada următoare. Să luăm de exemplu ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene! Deoarece Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă trimis de Guvernul Orban la Bruxelles a fost respins, pentru că reclama bani ca să construiască autostrăzi, Guvernul Florin Cîţu va trebui să-l refacă renunţînd la autostrăzi în favoarea căilor ferate şi a eolienelor. De această renunţare va fi făcut responsabil ministrul USRPLUS al Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vicepremierul Dan Barna, care răspunde de domeniu. PNL a făgăduit în campanie autostrăzi şi şosele cu bani europeni. Se poate spune că, ajuns la Guvernare, nu şi-a ţinut promisiunea? Nu. Pentru că Guvernarea trece a fi a USRPLUS. În perioada următoare pentru multe luni, pentru un an aproape, Ministerul Sănătăţii va trebui să rezolve Criza Sanitară, iar cel al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Criza economică. Nici un minister n-are cum ieşi bine din încercarea care e dubla Criză. Nici ministerele conduse de USRPLUS. O enigmă a fost renunţarea PNL la Justiţie. Mai ales că asta a însemnat renunţarea la un ministru precum Cătălin Predoiu, om de-al lui Klaus Iohannis. O simplă privire ne arată că ministerul Justiţiei va fi în perioada următoare ministerul în care USRPLUS îşi va rupe dinţii. Aşa cum s-a văzut din ministeriatul Cătălin Predoiu, Justiţia e sub presiunea TeFeLiştilor din magistratură şi din presă. Aplicarea cerinţelor acestora ar lovi grav întreaga Justiţie, care nu e alcătuită doar din procurori haştagişti şi judecătoare cu frustrări. Prin urmare ministerul e un cartof fierbinte al noii Guvernări. Care a fost aruncat în mîinile USRPLUS. Ministrul USRPLUS e între ciocan şi nicovală. Dacă răspunde comenzilor haştagiste intră în conflict cu întreaga magistratură. Dacă nu răspunde, intră în conflict cu electoratul USRPLUS.

PNL a rămas cu ministere fără bani şi fără putere.

Da, dar aceste ministere:

1) Sînt de imagine, unde nu contează ce face, ci ceea ce comunică ministrul.

2) Electoratul nu aşteaptă de la ele la măsuri revoluţionare.

3) Nu presupun mînuirea de bani, sînt deci în afara vizorului DNA.

4) Nu sînt aşezate pe un vulcan, aşa cum se întîmplă cu Justiţia şi Sănătatea.

Admiţînd că mă pot înşela, avansez următoarea ipoteză:

PNL, la îndemnul lui Klaus Iohannis, a pus în mîinile USRPLUS, un partid fără experienţă de guvernare, pîndit de presa ostilă, Guvernarea României în perioada următoare socotind că:

1) USRPLUS îşi va rupe gîtul. Fie provocînd haos, răspunzînd în domeniile pe care le administrează pretenţiilor aberante ale propriului electorat, izolat de realităţi în Bula de pe Internet, fie încercînd să rezolve marile probleme ale domeniilor conduse, dar stîrnind nemulţumirea TeFeLiştilor.

2) PNL va rămîne în afara eroziunii date de Guvernarea în aceste vremuri de Pandemie.

Am putea spune că Guvernul Florin Cîţu e un Guvern URSPLUS. PNL, deşi a obţinut un scor mai mare, a intrat într-o opoziţie ciudată, cea de partid aflat la Guvernare!”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro.