VIDEO | ÎPS Teodosie îşi anunţă poziţia faţă de vaccin: 'Orice extremism nu e de bun augur. Trebuie să facă fiecare după sfatul medicului și după conștiința sa'

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, spune că oamenii trebuie să țină cont de sfatul medicului și de propria conștiință când decid dacă se vaccinează sau nu și precizează că el nu se vaccinează, fiindcă are alergii: „Cel mai mult vindecă rugăciunea”.

„Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu. Cu adevărat este aici competența medicilor. Cum să spun eu că sunt competent în privința vaccinului? Orice extremism nu e de bun augur. Orice pacient ia de la medicul său o recomandare pentru un vaccin, pentru o boală. De aceea, iată, cum spune Sf Pavel, bine e și așa, și invers. De aceea, fiecare este liber să o facă - nu putem interzice, nici nu putem promova, fiindcă nu suntem specialiști. (...) Trebuie să facă fiecare după sfatul medicului și după conștiința sa”, spune IPS Teodosie, potrivit Mediafax.

El precizează că „deocamdată” nu se vaccinează, fiindcă are alergii.

„Zilele acestea am citit mai multe studii medicale, pentru că trebuie să dau un răspuns, dar un răspuns categoric nu pot să am, că nu are bimeni, niciun medic nu va spune că 100% va ajuta acest vaccin. (...) Noi transmitem un adevăr elevat absolut, pe când medicamentele sunt relative. Patriarhia ne-a dat o recomandare, și e normal să ne dea, că e o boală și noi ne implicăm în boală. Cel mai mult vindecă rugăciunea, mai mult decât vaccinul”, adaugă IPS Teodosie.