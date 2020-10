Joaquin Phoenix îl va interpreta pe Napoleon Bonaparte în 'Kitbag', regizat de Ridley Scott

Joaquin Phoenix, interpretul împăratului roman în "Gladiator" (2000), în regia lui Ridley Scott, urmează să-l joace pe Napoleon Bonaparte în "Kitbag", un film istoric care va fi regizat de acelaşi cineast, relatează vineri EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit portalului Deadline, reîntâlnirea dintre Phoenix şi Scott, după colaborarea de succes din "Gladiator", va fi un film despre originile lui Napoleon, un portret al ambiţiei sale militare, dar şi al iubirii pentru soţia sa, Josephine.

David Scarpa, care a scris scenariul pentru pelicula "All the Money in the World" (2017), va scrie şi scenariul pentru "Kitbag".

Citește și: Raed Arafat: Este posibil ca aceste spitale să nu mai fie suficiente. Este clar că avem persoane pozitive care poate că nici ele nu știu

Pandemia nu l-a oprit pe Ridley Scott, unul dintre cineaştii cei mai reprezentativi ai ultimelor decenii datorită unor filme ca "Alien" (1979), "Blade Runner" (1982) sau "Gladiator". Regizorul britanic a încheiat filmările la "The Last Duel", un alt film istoric care prezintă aventurile unui cavaler şi ale scutierului său care îşi rezolvă divergenţele cu sabia.

Matt Damon şi Ben Affleck sunt protagoniştii acestui film.

Ulterior, Scott prevede să înceapă filmările la "Gucci", un film cu o distribuţie impunătoare în frunte cu Lady Gaga, despre asasinarea lui Maurizio Gucci, un membru important al familiei care a creat marca italiană de modă.

Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto sunt câţiva dintre actorii de marcă ce vor face parte din distribuţie alături de Lady Gaga. Cântăreaţa o va interpreta pe soţia lui Gucci, acuzată că a comandat asasinarea soţului ei.

După "Gucci" va veni rândul filmului "Kitbag" de pe această agendă foarte încărcată a lui Ridley Scott.

Joaquin Phoenix, un actor cu interpretări memorabile în filmele "Walk the Line" (2005),"The Maste" (2012), "Her" (2013), sau "Inherent Vice" (2014), a fost în sfârşit recompensat anul acesta cu un premiu Oscar pentru interpretarea impresionantă din Joker.