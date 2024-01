Biden tună și fulgeră în primul său spot de campanie: 'Ceva periculos se întâmplă în SUA'/ Acesta va fi difuzat la televiziune în ziua asaltului Capitoliului

Spotul publicitar - intitulat ”Pentru că” - urmează să fie difuzat pentru prima oară la televiziune sâmbătă, la excat trei ani de la atacul susţinătorilor lui Donald Trump la Washington, soldat cu cinci morţi.

”Trebuie să ne punem toţi, azi, întrebarea ce vom face pentru a ne menţine democraţia”, tună democratul în vârstă de 81 de ani în acest clip de campanie, în care apare un pasaj extras dintr-un discurs pe care l-a susţinut anul trecut în Arizona.

”Ceva periculos se întâmplă în Statele Unite. Există o mişcare extremistă care nu împărtăşeşte valorile fundamentale ale democraţiei noastre”, se spune în acest video publicat joi pe reţele de socializare.

În acest spot - de aproape un minut -, Biden nu-l menţionează nicio clipă pe Donald Trump, rivalul său republican pe care l-a înfrânt în 2020.

Însă, pe fundalul unei muzici dramtice, clipul arată mai multe imagini cu pancarte pro-Trump ţinute de către susţinători ai acestuia în ziua invaziei Capitoliului, o spânzurătoare adusă de participanţii asalt şi forografii ale unor adepţi ai supremaţiei albilor care poartă torţe la o adunare la Charlottesville, în Virgia, în 2017.

Echipa de campanie a lui Biden prezintă tot mai multe alegerile drept o luptă pentru democraţia americană împotriva ameninţării Trump.

Preşedintele democrat urmează să susţină un discurs în aceleaşi linii vineri, la un eveniment de campanie în Pennsylvania.

Sondajele actuale arată că cei doi pretendenţi la fotoliul de la Casa Albă se află cot la cot, în timp ce Donald Trump urmează să fie judecat în mai multe procese - inclusiv cu privire la atacul sângeros de la 6 ianuarie.

”Acest spot ne aminteşte că aceste alegeri pot determina cu adevărat soarta democraţiei americane”, subliniază într-un comunicat directoarea de campanie a lui Joe Biden, Julie Chavez Rodriguez.

Republicanii şi-au ”accentuat” ameninţările de a submina alegerile, acuză ea.

