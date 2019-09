Johnny Depp apără campania Dior, acuzată de lipsă de respect faţă de amerindieni

La câteva zile după ce Dior a retras o campanie publicitară pentru care a fost acuzată de rasism cu privire la comunitatea amerindiană, Johnny Depp dă asigurări despre bunele intenţii ale firmei. Actorul, star în această reclamă, a explicat în acest weekend, la Festivalul de la Deauville, că videoclipul a fost realizat "cu mult respect pentru indienii din America", potrivit news.ro.

Controversa a apărut pe 30 august, pe Twitter, când Dior a publicat un extras dintr-un videoclip publicitar pentru parfumul "Sauvage". Aceste 10 secunde de imagini arată un amerindian dansând în deşert, în ţinută tradiţională. Clipul a fost retras ca urmare a criticilor şi filmul complet nu a mai fost difuzat.

Citește și: Kevin Spacey a fost surprins cântând 'La Bamba' pe stradă, în Sevilla

Depp a spus că teaser-ul făcut public era doar un videoclip şi nu reflectă profunzimea întregului proiect, intitulat "We Are the Land" (Noi suntem ţara).

"Un teaser este, evident, o versiune foarte concisă de imagini, şi criticile au fost adresate acestui teaser al scurtmetrajului", a declarat actorul, aşa cum informează The Hollywood Reporter. "Filmul (final) nu a fost văzut niciodată (...) Filmul a fost realizat cu mult respect pentru popoarele indigene, nu doar din America de Nord, ci din lumea întreagă. Este păcat că oamenii s-au grăbit să-l critice. Dar orice ar fi, criticile lor sunt ale lor", a continuat el.

El a explicat că nu a fost luată nicio decizie în privinţa produsului final, şi că echipa creativă vrea să se întâlnească cu persoanele ofensate de proiect cu scopul de a găsi o cale de înţelegere.

Regizată de Jean-Baptiste Mondino, reclama a fost realizată în colaborare cu mai multe organizaţii amerindiene.