Judecătorul din Cluj exclus din magistratură, explicaţii incredibile: 'Am descoperit doi judecători închişi într-un birou după program'

Judecătorul Sergiu Leon Rus, de la Curtea de Apel Cluj, a fost exclus din magistratură, miercuri, după ce Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunile disciplinare conexe exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva magistratului, în prezent suspendat din funcţie. Magistratul clujean afirmă că decizia CSM reprezintă "o răzbunare" şi că nevinovăţia sa este cunoscută atât în oraş, cât şi în rândurile magistraţilor.

Potrivit unor surse juridice, excluderea judecătorului ar avea legătură inclusiv cu postări de pe forumul judecătorilor şi de pe Facebook. Sergiu Leon Rus susţine că totul reprezintă "o înscenare de calitate îndoielnică".

"Exprimarea de către mine a unei poziţii faţă de comunicatul CSM nu înseamnă niciun moment că recunosc legalitatea acestuia. Este regretabil că o instanţă de judecată astfel denumită de lege îşi face publice soluţiile prin comunicate de presă; este singurul caz din ţară şi este împotriva legii şi a dezideratului de imparţialitate către care trebuie - obligată inclusiv de norme internaţionale - să tindă o instanţă. CSM şi-a schimbat, pentru cazul meu, până şi propria practică anterioară care nu îl izola - ca acum - de celelalte organe judiciare în ceea ce priveşte respectarea regulilor de anunţare a publicului, strict conform procedurii civile", a declarat Rus, pentru AGERPRES.

Vezi și: Şi creierul are nevoie de un ‘restart’: Metode prin care poţi să-ţi păstrezi concentrarea indiferent de context



Potrivit magistratului, comunicatul CSM reprezintă "o gravă încălcare a prezumţiei de nevinovăţie".



"Această gravă încălcare a prezumţiei de nevinovăţie concordă cu masiva fraudare a drepturilor mele fundamentale de parte în proces practicată constant de instanţa ce acum îşi face propaganda propriei soluţii, care este nedefinitivă şi care urmează să fie atacată. Dosarul împotriva mea reprezintă o înscenare de calitate îndoielnică pentru a mă pedepsi pentru că, după ce în mod fortuit am descoperit doi judecători recenţi ai Curţii închişi într-un birou după program, am anunţat pe căile legale conducerea instanţei, care nu a găsit altceva mai bun de făcut decât să-şi reverse asupra mea puterea ocultă dată de existenţa sistemului de relaţii, încrengături, interese şi aranjamente reciproce", a mai spus judecătorul.



El se consideră nevinovat şi afirmă că este doar "o chestiune de timp" până când a acest lucru va fi acceptat judiciar.



"Este o răzbunare, o măsură de retorsiune şi o încercare de intimidare a altor judecători care ar putea mişca în frontul tăcerii impuse cu o vehemenţă şi un dispreţ faţă de lege colosale. Nu numai că nevinovăţia mea este binecunoscută atât în oraş, cât şi în rândurile magistraţilor, însă ea va fi şi acceptată judiciar, fiind doar o chestiune de timp. Faptul că România posedă nişte forme instituţionale care există şi altundeva în alcătuire, nu înseamnă nicidecum că acestea sunt şi funcţionale în fondul lor; ele nu pot fi mai bune decât suma celor care - temporar, regretabil şi conjunctural - le populează şi le abuzează", a conchis Sergiu Leon Rus.



Hotărârea CSM poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Vezi și: Trebuie să ştii dacă vrei să slăbeşti: Ce este metabolismul bazal şi cum poate fi influenţat .