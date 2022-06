'Jurassic World: Dominaţia' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 1,7 milioane de lei

Filmul "Jurassic World: Dominaţia", regizat de Colin Trevorrow, cu Daniella Pineda, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern în rolurile principale, a debutat pe primul loc la box office-ul românesc de weekend, conform news.ro.

Lungmetrajul distribuit în România de Ro-Image a fost vizionat de 59.613 de spectatori şi a avut venituri de 1.700.385 de lei.

"Jurassic World: Dominaţia" are loc la patru ani după ce Isla Nublar a fost distrusă. Dinozaurii trăiesc acum - şi vânează - alături de oameni din întreaga lume. Acest echilibru fragil va remodela viitorul şi va determina, odată pentru totdeauna, dacă fiinţele umane vor rămâne prădătorii de vârf pe o planetă pe care o împărtăşesc acum cu cele mai înfricoşătoare creaturi ale istoriei.

Al şaselea film produs de Universal din saga dinozaurilor a avut încasări de 389.121.000 de dolari la nivel global.

"Top Gun: Maverick" cu Tom Cruise a coborât un loc în clasament, în al treilea weekend de la debut, după ce a fost văzut în săli de 29.862 de spectatori şi a acumulat venituri de 762.186 de lei, potrivit datelor cinemagia.ro.

Pe trei a coborât filmul fantastic "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", în al şaselea weekend de la debut, cu încasări de 233.763 de lei.

Animaţia "Fabrica de vise/ Dreambuilders", regizată de Kim Hagen Jensen, a coborât pe patru, în al treilea weekend de la premieră. Filmul a fost vizionat de 9.083 de spectatori şi a avut încasări de 166.518 de lei.

Filmul de animaţie "Băieţii răi", cu actorii Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Awkwafina care şi-au împrumutat vocile personajelor, a coborât patru locuri, până pe cinci, în al nouălea weekend de la lansare. Producţia a generat venituri de 119.051 de lei.

Clasamentul românesc este completat de "Inimă de foc: Neînfricata/ Fireheart", "Iepurele-Găină şi Hamsterul Întunericului", "Focul viu", "Sonic the Hedgehog 2", "Vikingul".