Juventus nu se regăseşte în Serie A

Juventus Torino nu se regăseşte în Serie A, unde nu a obţinut decât două puncte în ultimele patru meciuri, echipa antrenată de Massimiliano Allegri remizând sâmbătă, scor 2-2, pe terenul modestei Hellas Verona, într-o întâlnire din etapa a 25-a.

Verona a înscris prin Michael Folorunsho (minutul 11) şi Tijjani Noslin (52), iar Juventus, prin Dusan Vlahovic (28, din penalty) şi Adrien Rabiot (55), potrivit Agerpers.

Juventus este pe poziţia a doua a clasamentului, cu 54 de puncte, la nouă puncte de liderul Inter Milano, ce are un joc mai puţin disputat. Pe locul 3 se află AC Milan, cu 52 de puncte după 24 de jocuri, la mare distanţă de ocupanta locului 4, Atalanta Bergamo, ce are 45 de puncte, tot după 24 de jocuri.Campioana en titre, Napoli, este doar pe locul 9, cu 36 de puncte după 24 de jocuri. Sâmbătă, Napoli a smuls in extremis o remiză pe teren propriu, 1-1 cu Genoa, graţie golului reuşit în minutul 90 de rezerva Cyril Ngonge.Genoa deschisese scorul în minutul 47 prin Morten Frendrup.Rezultate din etapa a 25-a din Serie A:Torino FC - Lecce 2-0Au marcat: Bellanova (50), Zapata (81)Cartonaş roşu: Pongracic (Lecce, 70)Inter Milano - Salernitana 4-0Au marcat: Thuram (17), Lautaro Martinez (19), Dumfries (40), Arnautovic (90)sâmbătăNapoli - Genoa 1-1Au marcat: Ngonge (90), respectiv Frendrup (47)Hellas Verona - Juventus Torino 2-2Au marcat: Folorunsho (11), Noslin (52), respectiv Vlahovic (28 - penalty), Rabiot (55)Atalanta Bergamo - Sassuolo 3-0Au marcat: Pasalic (22), Koopmeiners (58), Bakker (75)Penalty ratat: Pinamonti (Sassuolo, 45+5)Celelalte meciuri ale etapei au loc duminică.