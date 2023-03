Juventus Torino, tot mai aproape de locurile europene: torinezii încearcă să recupereze punctele pierdute

Juventus Torino, echipă penalizată cu 15 puncte pentru presupuse fraude în contabilitate, s-a apropiat de locurile europene în campionatul de fotbal al Italiei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 4-2, formaţia Sampdoria Genova, duminică seara, în etapa a 26-a din Serie A.

Mijlocaşul Adrien Rabiot a reuşit o dublă pentru "Bătrâna Doamnă", în minutele 26 şi 64, celelalte goluri fiind marcate de Bremer (11) şi Matias Soule (90+4) pentru învingători, respectiv Tomasso Augello (31) şi Filip Djuricic (32), notează Agerpres.

Juve a urcat pe locul al şaptelea în urma acestui succes, apropiindu-se la patru puncte de poziţia a şasea, ocupată de Atalanta Bergamo, învinsă sâmbătă pe terenul liderului SSC Napoli (0-2).Surpriza etapei s-a produs pe Stadio Olimpico, unde Sassuolo a reuşit să se impună cu 4-3 în faţa formaţiei AS Roma, care a evoluat în inferioritate numerică întreaga repriză secundă, după eliminarea lui Marash Kumbulla, care a văzut cartonaşul roşu direct, în minutul 45+3, după ce a lovit cu piciorul un adversar căzut pe gazon în propriul careu. Arbitrul a acordat lovitură de la 11 m la faza respectivă, transformată de oaspeţi.Au marcat: Armand Lauriente (13, 18), Domenico Berardi (45+4 - penalty) şi Andrea Pinamonti (75) pentru învingători, respectiv Nicola Zalewski (26), Paulo Dybala (50) şi Georginio Wijnaldum (90+4).Antrenorul Jose Mourinho, suspendat, nu a putut sta pe banca tehnică a echipei AS Roma la acest joc.Gruparea "giallorossa", aflată în lupta pentru calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, ocupă poziţia a cincea în clasament, la egalitate de puncte (47) cu AC Milan (locul 4), care va juca luni seară pe teren propriu cu Salernitana.Rezultate:VineriSpezia - Inter Milano 2-1Au marcat: Daniel Maldini (55), Nzola (87 - penalty), respectiv Romelu Lukaku (83 - penalty).SâmbătăEmpoli - Udinese 0-1A marcat: Rodrigo Becao (54).Mijlocaşul Răzvan Marin a fost titular la gazde, fiind înlocuit în minutul 72.SSC Napoli - Atalanta Bergamo 2-0Au marcat: Kvaratshelia (60), Rrahmani (77).Bologna - Lazio Roma 0-0Fundaşul Ştefan Radu a fost rezervă la Lazio.DuminicăLecce - Torino FC 0-2Au marcat: Singo (20), Sanabria (23).Hellas Verona - Monza 1-1Au marcat: Verdi (51), respectiv Sensi (54).Cremonese - Fiorentina 0-2Au marcat: Mandragora (27), Cabral (50).Fundaşul Vlad Chiricheş, accidentat, nu a făcut parte din lotul lui Cremonese la acest joc.AS Roma - Sassuolo 3-4Au marcat: Zalewski (26), Dybala (50), Wijnaldum (90+4), respectiv Lauriente (13, 18), Berardi (45+4 s.p.), Pinamonti (75).Juventus Torino - Sampdoria Genova 4-2Au marcat: Bremer (11), Rabiot (26, 64), Soulé (90+4), respectiv Augello (31), Djuricic (32).Luni se dispută partida AC Milan - Salernitana.Clasament:1. SSC Napoli 68 puncte2. Inter Milano 503. Lazio Roma 494. AC Milan 475. AS Roma 476. Atalanta Bergamo 427. Juventus Torino 38