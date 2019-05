Kelemen Hunor nu este uimit de voturile din afara Transilvaniei: 'De 30 de ani primim voturi în Vechiul Regat'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că voturile obținute de UDMR în afara Transilvaniei nu sunt o noutate, spunând că, de 30 de ani, de fiecare dată, Uniunea a primit voturi în Vechiul Regat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiză a alegerilor europarlamentare, că lumea trebuie să ştie că Uniunea are organizaţii în multe judeţe, în Bucureşti, dar și în Bacău, Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi.

„În ultima perioadă au apărut câteva chestiuni pe care e bine să le lămurim. E vorba de voturile obţinute în Vechiul Regat de către UDMR. Parcă noi în 30 de ani niciodată nu am fi primit niciun vot acolo, lumea se comportă în acest fel și pe mine mă miră acest lucru. De 30 de ani, de fiecare dată, noi primim voturi în Vechiul Regat, mai mult sau mai puţin, şi lumea trebuie să ştie că avem organizaţii în multe judeţe. Avem în Bucureşti, avem în Bacău, acolo trăiesc comunităţi mai importante, avem în mai multe judeţe - Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi. Avem şi un deputat de Constanţa, am avut şi un deputat de Vâlcea, am avut deputat de Bucureşti mai demult şi, de fiecare dată, şi la parlamentare, noi din aceste voturi adunate dincolo de Carpaţi, din Vechiul Regat, de obicei am obţinut un mandat de deputat sau mandat de senator. Nu este o noutate, cei care se miră acum bineînţeles ori nu ştiau acest lucru, ori doar vor să manipuleze opinia publică”, a declarat Kelemen.

Acesta a subliniat că în 2014 când a fost candidatul UDMR la prezidențiale a obținut 26.000 de voturi, iar după europarlamentare Uniunea a primit 28.000 de voturi din afara Transilvaniei, cu 2.000 de voturi mai mult decât în urmă cu 5 ani.

„Nu știu care este problema și de ce miră unii că am obținut aceste voturi. Eu am observat că atunci când voturile maghiarilor se duc către partidele româneşti, toată lumea consideră că este un lucru firesc – moral, politic, legal. Dar când, eventual, românii votează cu noi, toată lumea spune că este imoral, ilegal, că nu e bine. Adică nu înţeleg această abordare, care este foarte periculoasă, nu vreau să o etichetez în niciun fel. Tot ei sunt cei care de obicei ne acuză că nu suntem deschişi către populaţia românească, că nu avem mesaje pentru populaţia românească şi că nu primim sprijin din partea românilor la diferite scrutinuri. Din acest punct de vedere, ceea ce am făcut noi - am avut mesaje, am încercat sa fim prezenţi în toate judeţele ţării, am pus responsabili în secţiile de votare”, a explicat președintele UDMR.

Kelemen a precizat că alegerile sunt „o stradă cu două sensuri”, astfel încât și românii votează cu UDMR, și maghiarii votează cu partidele românești.

„Noi am vrea să avem și mai multe voturi din partea românilor, pentru că UDMR este o organizație serioasă care se ocupă și de problemele generale ale societății, nu numai cu cele specifice minorității maghiare. Să nu fim ipocriți când numărăm voturile și ne mirăm că mai sunt și români care votează cu noi”, a conchis acesta.

Liderul Uniunii consideră că rezultatul obținut de UDMR la alegerile europarlamentare este unul „bun”, apreciind că maghiarii au înțeles miza alegerilor. UDMR a obținut peste 472.000 de voturi astfel că va avea în PE doi reprezentanți, Winkler Iuliu și Vincze Lorant