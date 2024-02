Kobbie Mainoo a invitat la un meci al echipei Manchester United un fan căruia i-a murit tatăl

Săptămâna trecută, un fan al echipei Manchester United, pe nume Daniel Killeen, a avut ocazia de a trăi experienţa uimitoarei victorii cu 4-3 a Diavolilor Roşii în faţa lui Wolverhampton alături de tatăl său, care se afla în spital din cauza cancerului şi era un fan absolut al clubului englez. Tatăl, Vincent, a decedat trei zile mai târziu, relatează sofoot.com, potrivit news.ro

Daniel i-a mulţumit lui Kobbie Mainoo, eroul meciului, printr-un mesaj pe Twitter/X: "L-am văzut pe tatăl meu cu braţele în aer, cu zâmbetul pe buze, spunându-mi: 'De aceea te uiţi la United' [...] Eşti deja un erou în casa noastră, iar acum eşti jucătorul preferat al fiului meu de 7 ani".

“Din nefericire, tatăl meu (Vincent Killeen) a pierdut lupta curajoasă împotriva cancerului”, a adăugat el.

Mijlocaşul englez a reacţionat într-un video postat pe reţelele de socializare ale clubului Manchester United. "Am văzut mesajul tău pe Twitter şi am fost foarte emoţionat de povestea ta. Îmi pare foarte rău să aflu că tatăl tău a murit. Aş vrea să vă invit pe tine şi pe fiul tău la un meci viitor pe Old Trafford", a spus jucătorul în vârstă de 18 ani.

Format la Manchester United, Mainoo a jucat în 16 meciuri la profesionişti. Golul său împotriva lui Wolverhampton a fost al doilea din carieră, după cel marcat împotriva lui Derby County, echipă din a patra divizie.

La 1 februarie, Formaţia Manchester United a învins, în deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Wolverhampton, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului Angliei, în care a fost la un pas de o remiză, după ce a condus cu 2-0 şi a fost egalată 3-3.

Învingătorii au marcat prin Rashford ‘5, Hojlund ’22, McTominay ’75 şi Mainoo ‘90+7.. Kobbie Mainoo are doar 18 ani şi pentru el a fost primul gol în Premier League.