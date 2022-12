Kremlinul nu iartă: Un miliardar rus care a criticat războiul lui Putin a rămas fără un complex de un miliard de dolari

Un tribunal rus a ordonat confiscarea unui complex hotelier de lux deţinut de miliardarul Oleg Deripaska, unul dintre puţinii oligarhi care au criticat războiul preşedintelui Vladimir Putin în Ucraina, notează mediafax.

Decizia reprezintă un semn al presiunii cu care se confruntă magnaţii ţării de la începerea invaziei, a raportat Financial Times.

Disputa juridică, în urma unei cereri iniţiale înaintate de un centru ştiinţific şi educaţional patronat de Putin, este anterioară invaziei şi nu are o legătură aparentă cu criticile lui Deripaska la adresa războiului, pe care acesta l-a numit drept "o mare nebunie".

Însă ordinul judecătoresc de confiscare a complexului hotelier Imeretinskiy şi a portului de agrement din Soci, în valoare de 1 miliard de dolari, a venit după ce Kremlinul i-a cerut lui Deripaska să nu mai critice războiul, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune.

"Kremlinul i-a cerut să se calmeze", a declarat un apropiat al lui Deripaska.

Deripaska se află sub incidenţa sancţiunilor americane din 2018 din cauza legăturilor sale cu Kremlinul. Dar magnatul din domeniul metalelor este cel mai proeminent dintre puţinii lideri de afaceri ruşi care şi-au exprimat dezgustul faţă de războiul generat de Putin în Ucraina. "Avem nevoie de pace cât mai curând posibil, deoarece am depăşit deja punctul critic al problemei", a scris el pe Twitter în martie.

Kremlinul i-a cerut să îşi atenueze criticile în aceeaşi lună, potrivit unei alte persoane apropiate oligarhului, repetând solicitarea încă o dată de atunci.

Deşi mulţi oligarhi se opun în privat războiului, un număr restrâns dintre aceştia aleg să comenteze public problema. Mai multe persoane influente din Rusia au declarat pentru Financial Times că le este teamă să nu fie în dezacord public cu Kremlinul, invocând posibilitatea unor repercursiuni grave pentru ei şi afacerile lor.

Cu toate acestea, în iunie, Deripaska a avertizat că "distrugerea Ucrainei ar fi o greşeală colosală", chiar dacă s-a ferit să-l critice personal pe Putin.

Două săptămâni mai târziu, Teritoriul Federal Sirius, un cluster ştiinţific, educaţional şi turistic înfiinţat sub patronajul lui Putin, a intentat trei procese împotriva RogSibAl, compania lui Deripaska care deţine complexul Imeretinskiy.

Decizia lui Putin din 2020 de a acorda Sirius statutul de teritoriu federal - oferindu-i propriul guvern şi buget - reprezintă, de fapt, trecerea RogSibAl sub patronajul TFS. Clusterul ştiinţific şi complexul hotelier sunt adiacente unul altuia pe coasta Mării Negre.

Fundaţia mamă a Sirius, Talent and Succes, este co-deţinută de Serghei Roldugin, un violoncelist prieten al lui Putin, care este şi naşul fiicei preşedintelui, Maria. Putin este preşedinte al consiliului de supraveghere al Talent and Success. Statele Unite l-au descris pe Roldugin ca fiind "custodele" averii "offshore" a lui Putin atunci când l-au plasat sub sancţiuni în iunie.

Un purtător de cuvânt al lui Deripaska nu a răspuns la apelul făcut de FT. Nici Sirius şi nici biroul procurorului general al Rusiei nu au răspuns la cererile de comentarii.