Kremlinul o acuză pe Iulia Navalnaia: 'Și-a pierdut rădăcinile ruse!' (VIDEO)

”Această Iulia Navalnaia pe care aţi menţionat-o face în continuare parte dintre aceşti oameni care-şi pierd rădăcinile, care-şi pierd legăturile cu patria, care-şi pierd înţelegerea patriei lor, care nu mai simt pulsul ţării lor”, i-a răspuns un purtător de cuvânt al Kremlinului unei întrebări a unui jurnalist.

În campania în vederea alegerilor prezidenţiale, Iulia Navalnaia a cerut populaţiei ruse ”să voteze cu orice alt candidat, dar nu cu Putin”.

Duminică, ea a anunţat că a scris ”Navalnîi” pe buletinul său de vot, după ce a votat la Ambasada Rusiei la Berlin.

”Bineînţeles că am scris numele 'Navalnîi', pentru că nu este posibil (...) ca, la o lună înainte de alegeri, principalul opozant al lui Putin, deja încarcerat, să fie ucis”, a declarat ea. La intrarea în sediul ambasadei ruse, susţinătorii săi au scandat ”Iulia, Iulia, noi suntem cu tine!”.

Iulia Navalnaia s-a angajat să continue activitatea soţului său şi a acuzat în mai multe rânduri, în ultimele zile, că Vladimir Putin l-a ”asasinat”, o acuzaţie pe care Kremlinul o neagă ferm. Aleksei Navalnîi, cel mai feroce critic al lui Vladimir Putin din ultimii zece ani, a murit la 16 februarie, la vârsta de 47 de ani, într-o colonie penitenciară, în Arctica, unde ispăşea o pedeapsă de 19 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de ”extremism”.

