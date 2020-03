La ora 12 se aprinde Flacăra Olimpică la Templul Herei fără spectatori

Flacăra Olimpică pentru Jocurile de la Tokyo va fi aprinsă, joi, începând cu ora 12.00, la Templul Herei, în vechea Olimpia, locul Jocurilor Olimpice antice, fondate în secolul 8 î.e.n, potrivit news.ro.

Ceremonia de aprindere a Flăcării Olimpice se va desfăşura fără spectatori. Comitetul Olimpic al Greciei a luat această decizie pe 9 martie, pornind de la situaţia provocată de coronavirus în această ţară.

În premieră în istoria Jocurilor Olimpice, o femeie va prelua flacăra olimpică la scurt timp după ce a fost aprinsă la templul Zeiţei Hera de Marea Preoteasă, actriţa Xanthi Georgiou. Marea Preoteasă va aprinde flacăra de la soare cu ajutorul unei oglinzi şi o va preda primului purtător al Ştafetei Torţei Olimpice. Onoarea îi revine campioanei olimpice la tir în proba de pistol 25 m Anna Korakaki. Ea a fost aleasă de Comitetul Olimpic din Grecia pentru această ceremonie şi va fi prima purtătoare a torţei din ştafeta care va trece timp de 7 zile prin Grecia.

După o săptămână în care va străbate Grecia, flacăra va ajunge pe 20 martie în Japonia. Torţa Olimpică va călători în toate cele 47 de prefecturi nipone.

În 19 martie, flacăra olimpică va intra pe Stadionul Panathenaic din Atena, iar campioana olimpică de la Rio la săritura cu prăjina, Ekaterina Stefanidi, o va preda reprezentanţilor Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Torţa va fi transportată în Japonia la bordul unei aeronave - Tokyo 2020 Go - special destinată acestui eveniment.

Ceremonia sosirii flăcării olimpice în Japonia va avea loc la Japan Air Self-Defence Force (JASDF) Matsushima Base în Matsushima, prefectura Miyagi, pe 20 martie.

Flacăra olimpică va fi întâmpinată de copii din oraşele Ishinomaki, Matsushima şi Onagawa. Trupa de acrobaţii aviatice The Blue Impulse va trasa pe cer cele cinci cercuri olimpice, simbolul Jocurilor. Cu aceeaşi ocazie vor fi interpretate câteva melodii, printre care şi "Hope Lights Our Way", tema muzicală compusă special pentru a însoţi Flacara Olimpică.

Organizatorii „Tokyo 2020” au dezvăluit că vor folosi combustibil cu hidrogen atât pentru alimentarea torţei olimpice în timpul ştafetei prin prefectura Fukushima, Tokyo şi Aichi, cât şi pentru cele două recipiente, de pe Stadionul Naţional din Tokyo şi Golful Tokyo, unde flacăra olimpică va arde pe toata perioada Jocurilor Olimpice şi Paralimpice.

Înlocuirea cu hidrogen a gazului petrolier lichefiat, folosit în mod normal pentru torţele şi recipientele flacărilor olimpice, este o nouă acţiune Tokyo 2020 în campania de promovare a energiei curate, în dorinţa de a sensibiliza întreaga lume în ceea ce priveşte problemele de mediu.

Jocurile Olimpice 2020 sunt programate să aibă loc în perioada 24 iulie - 9 august.