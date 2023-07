Legea care iartă primăriile de reducerea cu 10% a cheltuielilor a fost promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede că autoritățile publice locale vor fi exceptate de la obligația reducerii cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii,.

„Amnistia” a fost introdusă într-o OUG privind domeniul energetic și instituirea unor derogări, printr-un amendament depus de deputatul PNL Florin Roman.

Printr-un alt amendament depus de liderul interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD), reducerea cheltuielilor cu 10% nu se va aplica nici în cazul:

cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acţiuni şi programe de sănătate

cheltuielilor aferente susținerii desfășurării Programului național 'Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023'

cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar

La începutul lunii mai, coaliția de guvernare a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor statului cu bunurile și serviciile. Decizia a făcut parte dintr-un pachet mai larg de măsuri pentru menținerea sub control a cheltuielilor și a deficitului bugetar.

Însă Parlamentul a considerat că măsura este nocivă pentru administrația publică locală.

„Spre deosebire de cele mai multe autorități centrale, în bugetele cărora la titlul „Bunuri și servicii” sunt incluse cheltuielile de dotare și funcționare proprii, în cazul autorităților publice locale, peste 80% din cheltuielile din acest titlu reprezintă costul serviciilor furnizate cetățenilor [servicii de utilități publice (iluminat, transport, termoficare, salubrizare domeniu public, etc) și alte servicii (întreținere drumuri, asistență socială, întreținere spații verzi, etc)]. Rata anuală a inflației în luna martie 2023 a înregistrat o cotă de 14,5%, față de luna martie 2022, iar costurile acestor servicii au crescut în ultimii doi ani, din cauze independente de voința autorităților locale. Ținând cont de cele prezentate și de faptul că Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.34/2023 a fost aprobată în luna mai, iar execuția pe 5 luni a fost conform bugetului aprobat (fără reducere), urmând că în 7 luni să se opereze reducerea, pe total an, de 10%, și pentru a se evita subfinanțarea serviciilor publice, se propune exceptarea autorităților publice locale de la aplicarea prevederilor art.II din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, a explicat Florin Roman, fost ministru, în motivarea amendamentului.

Inițial, OUG 34/2023 prevedea că „(1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri şi servicii“”.

Prin amendamentul care a fost adoptat de Parlament, obligația reducerii cheltuielilor se referă acum doar la „(1) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002”, adică doar la: Parlament, Administrația Prezidențială, ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora.