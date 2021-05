Leușteanul românesc face senzație în UK!

Un cuplu de romani stabiliti in nordul Angliei se lauda cu un leustean gigant pe un grup al gradinarilor romani din Marea Britanie. Iar asta se intampla intr-o tara unde, din cauza climei, sa ai un leustean romanesc roditor este o adevarata raritate."Suntem recunoscatori unui unchi care ne-a adus in 2017 din tara o radacina minune care a rodit miraculos. Are fix un metru jumate, l-am masurat cu ruleta. Acum toti cunoscutii nostri ne suna si ne cer leustean. Este greu de gasit aici in Anglia si nimic nu se compara cu o ciorba romaneasca aromata cu celebra planta atat de ravnita" a marturisit Iulia Ciuperca (31 de ani) pentru www.anuntul.co.uk. Ea si logodnicul ei Ionut Albu (39 de ani) au ajuns in Londra in februarie 2010, dar dupa 5 ani de viata scumpa si agitata din capitala, au decis sa se retraga in alt oras, in Hull. Acolo ei au cumparat o casa cu 3 dormitoare, stil Victorian din anul 1930, ce include garaj si o gradina mare, ei platind doar 285 lire pe luna pentru creditul ipotecar. In gradina din spatele locuintei, in afara de vestitul leustean, cei doi conationali, de profesie ingineri, au si rosii, castraveti, vinete, ardei si ceapa. Din cand in cand, tinerii gospodari romani scot produsele din cultura proprie pe o masuta din fata casei si invita vecinii sa se serveasca gratis. Unii le lasa biletele in semn de multumire.