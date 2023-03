Lovitură pentru fotbalul românesc: Campioana CFR Cluj riscă să fie EXCLUSĂ din competițiile europene / Reacția clubului

UEFA a anunţat, vineri, că a sancţionat 11 cluburi europene pentru încălcarea regulilor de monitorizare financiară. Printre ele și pe CFR Cluj, care a primit cea mai mare amendă şi ar putea primi și o interdicţie în competiţiile europene.

Campioana României a primit cea mai mare amendă, de 250.000 de euro, pentru datorii neachitate și este ameninţată cu o interdicţie de un an de la următoarea competiţie europeană la care se califică, până în 2027. Clujenii au o perioadă de probă cu obiective financiare de îndeplinit, a precizat UEFA într-un comunicat.

Măsura de excludere este suspendată în cazul CFR Cluj pe o perioadă de probă de două sezoane şi va fi pusă în aplicare doar dacă gruparea nu se va conforma cerinţelor de solvabilitate în sezoanele 2023/2024 şi 2024/2025.

Cele 11 cluburi vizate sunt: Aris Salonic (Grecia), FC Astana (Kazahstan), FK Borac Banja Luka (Bosnia), CFR 1907 Cluj (România), Floriana FC (Malta), Konyaspor (Turcia), FC Kyzyl-Zhar SK Petropavlosk (Kazahstan), ŠD NK Olimpija Ljubljana (Slovenia), NK Osijek (Croaţia), HNK Rijeka (Croaţia) şi Valmiera FC (Letonia).

În răspunsul său, CFR Cluj spune:

„Situația financiară în care ne aflăm astăzi este una asumată, și, tocmai în acest sens, conducerea clubului face eforturi mari, de o bună perioadă de timp, să compenseze risipa făcută în anii trecuți.

Ne așteptam ca pe parcursul procesului de redresare, început în urmă cu mai bine de un an, să apară astfel de momente grele, dar am știut și că, împreună, vom găsi întotdeauna soluții. În consecință, am început un plan de optimizare de la care nu ne abatem în niciun moment.

Mai mult, luăm această decizie, a comisiei UEFA, ca pe o motivație suplimentară pentru a ne dedica și mai mult redresării financiare, în așa fel încât sa ajungem un club performant și sustenabil și din punct de vedere financiar.

Vrem să asigurăm întreaga suflare CFR-istă că, indiferent de momentul în care ne aflăm, nu vom renunța nicio secundă la obiectivele sportive pe care ni le-am propus”