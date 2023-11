Lucian Romașcanu scoate cartonașul roșu: Sunt convins că premierul nu are nicio problemă ca în urma evaluărilor să existe demisii

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a declarat marţi că este convins că prim-ministrul Marcel Ciolacu nu are nicio problemă ca, în urma unor evaluărilor şi dacă lucrurile nu funcţionează, la propunerea ministrului de Finanţe să existe demisii la ANAF.

Romaşcanu a fost întrebat cum comentează solicitarea liberalilor către ministrul de Finanţe de a demite întreaga conducere a ANAF şi conducerea Autorităţii Vamale Române.

"Înţeleg că suntem în linie cu planul de încasări în acest moment, din discuţiile cu domnul Boloş. Au fost sincope, într-adevăr. Nu am nicio problemă şi sunt convins că nici prim-ministrul Marcel Ciolacu nu are nicio problemă ca, în urma evaluărilor, dacă lucrurile nu funcţionează, la propunerea ministrului Finanţelor să existe demisii. Nu am văzut în acest moment decât declaraţii politice legate de demisii, nu am văzut o cerere a ministrului care este singurul îndreptăţit să facă această evaluare şi cerere în această direcţie. Vă garantez că Guvernul României pentru misiunea pe care şi-a asumat-o, aceea de reducere a evaziunii şi de echilibrare fiscală şi bugetară a României, nu va ezita să ia niciun fel de măsură pe o propunere fundamentată a Ministerului de Finanţe", a spus Romaşcanu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că din discuţiile formale şi informale pe care le-a avut cu membrii Guvernului a înţeles că la ANAF a fost o sincopă la începutul anului, apoi o perioadă mai dificilă în luna septembrie, după care "s-a intrat în linie cu planul" de încasări.

"Cadrul în care domnul Boloş trebuie să prezinte evaluările şi să solicite măsuri este Guvenul României. Eu sper ca această coaliţie să îşi găsească resorturile de răbdare şi de înţelepciune, astfel încât să comunicăm împreună ceea ce facem bine şi să încetăm această ceartă care nu face bine absolut nimănui şi nu a făcut niciodată", a precizat el.