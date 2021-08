Ludovic Orban ține coaliția de guvernare unită

România este condusă astăzi de 3 partide cu viziune, valori, istorie și interese diferite. Dacă luăm în considerare că unul dintre ele este în plin proces de fuziune, putem susține categoric că la guvernare se află 4 partide în loc de 3. Negocierile dintre PNL – USR-Plus – UDMR sunt greoaie și de multe ori nu au nicio finalitate tocmai din cauza aceste eterogenități. Și ca în orice grup, pentru ca lucrurile să funcționeze este nevoie de un lider legitim.

La momentul formării coaliției, pe baza scorului obținut în alegeri și pe baza faptului că este președintele celui mai mare partid din coaliție, Ludovic Orban a fost asumat de către toată lumea ca locomotiva acestui grup. În momentul în care Florin Cîțu a fost numit prim-ministru, teoretic, el ar fi trebuit să îi ia locul lui Orban, fapt care a și fost pus în practică, doar că lui Florin Cîțu îi lipsește un element fundamental ca acest lucru să se poată întâmpla: legitimitatea. Astfel, Cîțu a ajuns să fie doar o umbră în cadrul ședințelor coaliției neavând niciun cuvânt de zis.

Este vizibil cu ochiul liber că nici Barna și nici Hunor nu îl percep pe Cîțu drept lider al coaliției, iar majoritatea deciziilor importante preferă să le ia în biroul lui Orban. Mai mult, evenimentul demiterii lui Vlad Voiculescu fără consultarea cu partenerii din USR-Plus și cel al numirii lui Dan Vîlceanu ministru al finanțelor au alimentat și mai mult lipsa încrederii față de acolitul lui Iohannis.

Rezultatele ultimelor sondaje ne duc cu gândul la CDR 2.0. Va avea această mult așteptată coaliție soarta predecesorilor din 1996? Tot mai multe studii arată căderea dezastroasă a PNL de când au preluat guvernarea și restabilizarea PSD. Mai periculos decât atât este însă creșterea extremiștilor de la AUR care astăzi sunt cotați la 15% din preferințele românilor. Alături de 35% cât ar scoate PSD, cele 2 partide naționaliste, anti-europene, izolaționiste ar putea arunca cu lejeritate România în grupul Ungaria-Polonia-Slovacia-Cehia, deviind traseul pro-european care abia acum începe să funcționeze la parametri optimi.

Rectificarea bugetară este astăzi nodul discordiei care slăbește și mai mult coaliția de guvernare. Florin Cîțu ține cu dinții de bani pentru că are niște datorii promise primarilor din PNL în schimbul votului oferit la congresul din 25 septembrie. USR-Plus cere toți banii pentru ministrul-prezidențiabil Drulă, sub paravanul dezvoltării infrastructurii, iar UDMR și-ar dori ca toate fondurile să meargă la Dezvoltare, acolo unde Cseke Atilla are misiunea de a hrăni primarii UDMR. În toată această agitație, singurul care coordonează de facto bunul mers al lucrurilor este Ludovic Orban. Și acest lucru a fost observat aseară când Orban a ieșit singur de la întâlnirea coaliției, explicând calm că totul va fi rezolvat într-o manieră favorabilă pentru toată lumea.

Ludovic Orban este garantul coaliției de guvernare și singurul lider de la acea masă cu experiență suficientă, oferindu-i siguranța luării unor decizii care să nu transforme această coaliție în CDR 2.0 De asemenea, este singurul lider la această masă pe care îl ascultă toată lumea cu băgare de seamă, oferindu-i legitimitatea de care un lider la un asemenea nivel are nevoie. Nu în ultimul rând, Ludovic Orban a demonstrat deja că are capacitatea de a guverna mai bine decât competitorul său din interiorul politic, oferindu-i încrederea celor cu care lucrează.