Luminița Odobescu: România este angajată pe deplin pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral cu Republica Moldova

Ministra Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a declarat, marţi, că România este angajată pe deplin pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral cu Republica Moldova, pentru obţinerea de progrese în direcţia integrării europene a ţării vecine şi pentru susţinerea Chişinăului în avansarea proceselor de reformă.

Luminiţa Odobescu a declarat, după întâlnirea avută cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, că vizita acestuia reprezintă o reconfirmare a relaţiilor speciale între Bucureşti şi Chişinău.

Ministrul român de Externe şi-a exprimat convingerea că omologul său va acţiona hotărât pentru continuarea eforturilor de integrare europeană şi pentru reconfirmarea Republicii Moldova ca partener de încredere la nivel european şi internaţional.

Odobescu a asigurat Republica Moldova că se bucură de sprijinul României în eforturile de integrare europeană.

“În discuţiile de astăzi cu domnul ministru am subliniat din nou că Republica Moldova se bucură de sprijinul puternic, durabil şi multidimensional al Bucureştiului. Suntem angajaţi deplin pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral, pentru obţinerea de progrese în direcţia integrării europene a Republicii Moldova şi pentru susţinerea Chişinăului în avansarea proceselor de reformă. L-am reasigurat pe domnul ministru de continuarea angajamentelor asumate în beneficiul direct al cetăţenilor şi a eforturilor substanţiale, de durată, pentru ca Republica Moldova să rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene. Am reiterat importanţa securizării viitorului european al Republicii Moldova prin acţiunea noastră comună şi consolidarea, coordonarea eforturilor Bucureştiului şi Chişinăului, astfel încât procesul de aderare să fie sustenabil şi durabil. România va continua să sprijine Chişinăul ferm, în tot acest proces. Nu mă refer aici doar la sprijinul nemijlocit şi permanent la nivel politic pentru promovarea şi susţinerea la nivel european a procesului de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Avem în vedere şi sprijinul tehnic între autorităţile competente din diverse domenii în funcţie de necesităţi”, a declarat Odobescu.

Ea a adăugat că autorităţile de la Chişinău au dovedit “curaj şi voinţă politică pentru abordarea directă a reformelor în unele domenii esenţiale integrării în Uniunea Europeană”.

O temă abordată în cadrul discuţiilor dintre cei doi miniştri a fost securitatea.

“Din păcate, Rusia continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei şi acţiunile de destabilizare regională. Victoria Ucrainei este indispensabilă pentru securitatea şi stabilitatea regiunii Mării Negre. Susţinerea comunităţii internaţionale nu vine doar în sprijinul Ucrainei, ci apără principiile şi normele ordinii internaţionale bazate pe reguli, pe scurt întreaga ordine internaţională. Am discutat cu omologul meu şi despre efectele negative, semnificative pe care războiul Rusiei împotriva Ucrainei le are asupra Republicii Moldova. În acelaşi timp am amintit şi aspectele importante care au adus mai aproape România, Republica Moldova şi Ucraina în această perioadă, cum ar fi întărirea conectivităţii regionale şi căutarea creşterii legăturilor comerciale”, a explicat Luminiţa Odobescu.

Ea a mai afirmat că administraţia de la Chişinău s-a confruntat în ultimii ani cu un val de acţiuni de destabilizare şi provocări.

“Republica Moldova este în prima linie a războiului hibrid orchestrat de la Kremlin. Ultimii doi ani au fost extrem de dificili pentru administraţia de la Chişinău, confruntată cu un val nemaiîntâlnit de acţiuni de destabilizare şi provocări. Vedem încercări de manipulare şi diverse acţiuni vizibil orchestrate din exterior. Din nefericire pentru cei care finanţează astfel de planuri şi din fericire pentru Republica Moldova, Republica Moldova - Chişinăul a rezistat şi va rezista. Îşi consolidează capacităţile instituţionale, este în plin proces de reforme şi mai ales este ferm ancorată în parcursul său european. Legăturile Chişinăului cu Bruxelles-ul sunt tot mai strânse, iar România este acolo să sprijine consolidarea permanentă a acestora. Facem tot posibilul, alături de partenerii noştri, ca cetăţenii Republicii Moldova să aibă şansa prosperităţii, a libertăţii, a demnităţii, într-un mediu stabil şi cât mai predictibil”, a transmis ministrul român de Externe.

Odobescu a mai declarat că la alegerile prezidenţiale din acest an şi la referendumul pentru integrare europeană, dar şi alegerile parlamentere de anul viitor cetăţenii din Republica Moldova vor avea ocazia să se facă auziţi şi a precizat că România contează pe opţiunea lor pentru reconfirmarea apartenenţei la democraţia europeană.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat şi subiecte economice.

“Am discutat astăzi cu domnul ministru despre toate domeniile în care avem proiecte comune de impact, în special în ceea ce priveşte interconectarea energetică şi consolidarea securităţii energetice, dezvoltarea infrastructurii de transport. Interconectarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România, mai ales în domeniul energiei electrice şi al transporturilor, reprezintă un pas important în integrarea europeană a Republicii Moldova. Dacă în ceea ce priveşte interconectarea sistemelor de gaze naturale, gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău s-a dovedit un succes absolut, care a contribuit fundamental la securitatea energetică a Republicii Moldova, în domeniul energiei electrice trebuie să accelerăm realizarea liniilor de interconectare Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău, respectiv Suceava-Bălţi”, a afirmat Luminiţa Odobescu.

Ea s-a referit şi la alte proiecte în domeniul transporturilor.

“Avem, de asemenea, numeroase proiecte pentru consolidarea interconectării în domeniul transporturilor, în domeniul rutier şi feroviar. Ne dorim să construim şi să modernizăm poduri pentru râul Prut. Sunt mai multe proiecte în derulare în acest sens. Am discutat, de asemenea, cu domnul ministru despre Platforma de sprijin pentru Republica Moldova. Ne bucură foarte mult succesul acestui proiect demarat în anul 2022 de România, împreună cu Germania şi Franţa. Platforma a reuşit să mobilizeze sprijin internaţional esenţial pentru Republica Moldova într-un moment de criză, este vorba atât de sprijin financiar, cât şi de expertiză prin lucrările celor şase grupuri de lucru. Am avut oportunitatea să discutăm, astăzi, aplicat modul în care platforma poate fi racordată mai bine la noul statut al Republicii Moldova la nivel european, în contextul începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană”, a mai transmis ministrul român de Externe.

Ea a menţionat că s-a discutat şi despre organizarea unei viitoare reuniuni trilaterale România-Republica Moldova-Ucraina, atât de necesară în contextul actual de securitate.

Luminiţa Odobescu a subliniat că Republica Moldova nu va fi niciodată singură.

“Îl asigur încă o dată pe domnul ministru Popşoi de întregul sprijin al României, al Guvernului, al Ministerului de Externe şi al meu personal. Domnule ministru, vă aflaţi la începutul unui mandat care nu este deloc uşor, aşteptările sunt mari, iar agenda de lucru este, aşa cum am arătat mai devreme, foarte încărcată. Am însă încredere în experienţa, expertiza şi energia dumneavoastră. Vom face tot ce depinde de noi pentru a vă ajuta, pentru a vă sprijini să vă atingeţi obiectivele pe care vi le-aţi propus. Subliniez din nou că Republica Moldova nu va fi niciodată singură, inclusiv la nivel european şi internaţional”, a afirmat Luminiţa Odobescu.