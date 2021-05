Lungmetrajul Undine, premiat la Berlinală şi de Academia Europeană de Film, lansat în cinematografele româneşti

Lungmetrajul „Undine”, regizat de Christian Petzold, recompensat pentru interpretare feminină la Berlinală şi la premiile Academiei Europene de Film, va fi lansat în cinematografele româneşti pe 21 mai, potrivit news.ro.

„Undine”, o poveste de dragoste modernă inspirată din basme, este semnat de germanul Christian Petzold, cunoscut publicului din România pentru „Transit” (2018).

Paula Beer, protagonista filmului, a câştigat anul trecut premiul pentru „cea mai bună actriţă” la Berlinală şi la premiile Academiei Europene de Film. Lungmetrajul a fost recompensat şi cu premiul FIPRESCI la Festivalul de la Berlin.

Undine (intepretată de Paula Beer) lucrează în Berlin ca istoric şi ghid. Are un mic apartament în Alexanderplatz. Viaţa ei ascunde un secret ce are la bază un mit străvechi: dacă omul pe care îl iubeşte o trădează, trebuie să îl ucidă şi să se întoarcă în apele din care se trage. Atunci când iubitul ei Johannes (Jacob Matschenz) o părăseşte pentru o altă femeie, Undine crede că nu are de ales, până când îl întâlneşte pe Christoph (Franz Rogowski), un scafandru industrial, de care se îndrăgosteşte în mod neaşteptat. O dragoste nouă, fericită şi inocentă, plină de curiozitate şi încredere. Când Christoph începe să realizeze că Undine fuge de ceva, ea trebuie să facă faţă blestemului o dată pentru totdeauna.

Christian Petzold a mai lucrat cu Paula Beer şi Franz Rogowski la „Transit” (2018).

Filmul este primul dintr-o trilogie care explorează personaje din Romantismul german şi are la bază o serie de motive ce pot fi urmărite înapoi în timp până în mitologia greacă. Printre cele mai noi interpretări se regăsesc cele ale scriitorilor Hans-Christian Andersen („Mica sirenă”, 1836), Oscar Wilde ( „Pescarul şi sufletul său”, 1891) şi Peter von Matt („Romantic Treachery”, 1989), aceasta din urmă fiind povestea care i-a adus lui Christian Petzold inspiraţia.

Christian Petzold (n. 1960) a studiat filologia şi teatrul la Free University din Berlin, apoi regia la Academia de Film şi Televiziune din Berlin. În filmografia lui Petzold se regăsesc: „Pilots” (1995), „Cuba Libre” (1996), „The Sex Thief” (1998), „The State I Am In” (2001), „Something To Remind Me” (2002), „Wolfsburg” (2003), „Ghosts” (2005), „Yella” (2007), „Jerichow” (2008), „Dreileben – Something Better Than Death” (2011), „Barbara” (2012), „Phoenix” (2014) şi „Transit” (2018), care a fost distribuit în România de Independenţa Film.

Paula Beer (n. 1995) este la a doua colaborare cu Petzold, după „Transit”, fiind una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe germane. A interpretat primul rol principal la 14 ani, în „The Poll Diaries” (2010, r. Chris Kraus), pentru care a câştigat premiul pentru interpretare la Bavarian Film Awards. În 2016, a interpretat rolul principal în „Frantz” (2016) al lui François Ozon, care i-a adus recunoaştere internaţională prin premiul pentru cea mai bună tânără actriţă la Festivalul de Film de la Veneţia şi nominalizări la César şi Prix Lumière în aceeaşi categorie, precum şi cea mai bună actriţă la European Film Awards. Paula Beer a apărut în „Never Look Away” (2018, r. Florian Henckel von Donnersmarck) şi „The Wolf‘s Call” (2019, r. Antonin Baudry), iar pentru rolul interpretat în serialul „Bad Banks” (r. Christian Schwochow, Christian Zübert) a fost nominalizată, între altele, la Premiile Televiziunii Germane şi Golden Camera şi a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la German Actors Awards.