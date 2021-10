Mai scumpe decât mașinile doar ceasurile pot fi

Sunt scoase la vânzare ceasuri exclusiviste care depășesc cu câteva zeci de mii de euro valoarea unor mașini de colecție din cadrul aceluiași eveniment organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark – Licitația de Eleganță.

Cea mai scumpă piesă a licitației de joi, 11 noiembrie, este ceasul Patek Philippe Annual Calendar, care pleacă în licitație de la un preț de pornire de 32.000 de euro, față de un preț de listă de 57.000 de euro și față de „bijuteria” albastră pe patru roți Ford Thunderbird, ce are un preț de pornire de 11.000 de euro, scoasă la vânzare în cadrul aceluiași eveniment. Rara piesă din aur alb, destinată bărbaților, inovează lumea orologeriei prin complicația adusă de Patek Philippe, respectiv funcția de Calendar Anual. Ceasul cu numărul de referință 5035 a fost ulterior încoronat drept „Watch of the Year” în anul lansării sale. Pe lângă calitățile sale estetice și tehnice, Calendarul Anual a oferit o complicație care a fost considerată „utilă”, ușor de utilizat și complet nouă în lumea orologeriei. Din 2005 până în 2008, mecanismul Calendarului Anual a fost inclus în trei ceasuri Patek Philippe Advanced Research, prezentând câteva inovații tehnologice noi.

Se tranzacționează în piață cu prețuri de până la 53.000 de euro, iar în licitație ceasul Rolex Yacht-Master, din aur, are un preț de pornire de doar 22.500 de euro, raportat la prețul de pornire de 10.000 de euro pe care îl are mașina sport a Americii, Corvette C5, care se scoate la vânzare pe 11 noiembrie. Rolex Yacht-Master este primul ceas care are o funcție de numărătoare inversă programabilă cu memorie mecanică, dând posibilitatea programării unei numărători inverse de la 0 la 10 minute, iar în timpul secvențelor de pornire, acesta poate fi sincronizat cu numărătoarea inversă oficială. Această nouă complicație este moștenirea întregului know-how în domeniul ceasurilor Rolex.

Un alt exemplar impresionant este și ceasul Rolex Sky-Dweller din aur roz. Piesa a fost realizată în 2018 și are un preț de pornire de 21.000 de euro, raportat la un preț de listă de 43.500 de euro și față de prețul de pornire de 9.000 de euro al mașinii de colecții Ford Mustang din 1966. Rolex Sky-Dweller combină un afișaj dublu de fus orar, pe cât de intuitiv de citit, pe atât de simplu de utilizat, cu un calendar anual deosebit de fiabil și inovator, care afișează automat data corectă pe tot parcursul anului – având nevoie de o singură ajustare pe an.

Impresionanta colecție de 90 de ceasuri se poate achiziționa, în licitație, plecând de la prețuri de pornire reprezentând doar aproximativ 20-30% din valoarea de listă, adică de la un sfert din prețul pieței. Ceasurile sunt însoțite de acte de proveniență, garanție de autenticitate și garanție de bună funcționare. La licitație se va putea participa doar online, fie înregistrând pe artmark.ro o ofertă scrisă prealabilă, fie deschizând un cont online și participând la licitație online prin platforma Artmark Live. Ceasurile de colecție pot fi admirate și probate la Palatul Cesianu-Racoviță, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.