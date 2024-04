Marcel Ciolacu răspunde la întrebarea de 1000 de puncte: cifra care afectează fiecare român/ VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a explicat că înțelege faptul că, deși avem creștere economică, oamenii nu o resimt din plin în buzunare. Premierul a spus că, după o luptă lungă a Guvernului, creșterile de venituri au depășit creșterile de prețuri, iar începând din acest punct fiecare român va resimți efectiv creșterea economică.

”Nu sunt cele mai importante alegeri doar pentru români. Din punctul meu de vedere sunt cele mai importante alegeri pentru Europa, pentru că avem prețul războiului din Ucraina, avem inflație, avem curentul extremist. Noi avem o coaliție de guvernare.

Am stat de vorbă cu colegii de la PNL și am încercat să depășim orice fel de orgoliu. Toată lumea vorbește despre viitor, cum vor guvernare PNL și PSD timp de 5 ani, 10 ani. Din punctul meu de vedere, cel mai important este ceea ce se întâmplă în timp real. România merge în direcția bună, am depășit momentul greu și la negocierile cu Comisia. România are de cheltuit 150 de miliarde de euro în următorii 5 ani, avem 750 de kilometri de autostradă în lucru, avem spitalele regionale începute. Avem decizii de luat, decizii importante și în timp real. Liderii politici au stat mult prea mult uitându-se la procente, la alegeri și au întârziat deciziile”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

Se va resimți creșterea economică

Ciolacu a explicat că avem o creștere a veniturilor care depășește creșterea prețurilor.

”N-am făcut niște măsurători exacte și este evident că în politică 1+1 nu fac 2. Era posibil ca cele două partide separat să fi scos un europarlamentar în plus, dsar România are nevoie de stabilitate când negociem Schenge, vizele pentru SUA, aderarea la OECD. Noi avem nevoie de stabilitate și predictibilitate.

Românii vor decide ce fac cele 2 partide, dacă cele 2 partide vin și spun ce au făcut. Avem o țară stabilă, avem o țară în care scade inflația, avem o țară în care crește nivelul de trai. Cu 13,5% au crescut veniturile/ persoană, iar prețurile au crescut cu 11%. Este puțin, dar avem pentru prima dată un plus. Când am preluat funcția de prim-ministru aveam inflație în creștere, nu aveam prețuri plafonate la energie. Este nevoie ca septembrie-octombrie să ne prindă cu inflație de sub 5%, iar apoi se va resimți creșterea economică în buzunarul fiecărui român. Am terminat un exercițiu financiar cu absorbție de 96% și într-o lună vom ajunge la 100% pentru că se mai trimit o serie de proiecte.”, a mai explicat Marcel Ciolacu.