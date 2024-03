Anunțul așteptat de toți pensionarii: se face și a treia creștere a pensiilor, în doar un an de zile

În plină campanie electorală s-a zvonit în spațiul public că în 2025 nu ar mai exista bani pentru achitarea pensiilor mărite.Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunță faptul că pensiile vor crește și de la 1 ianuarie 2025, atunci când vor fi indexate cu rata inflației plus 50% din câștigul salarial mediu brut.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunță faptul că pensiile vor crește și de la 1 ianuarie 2025, atunci când vor fi indexate cu rata inflației plus 50% din câștigul salarial mediu brut.

”Într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri: inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut, dar partea semnificativă, importantă pentru români, pe care noi am adus-o, este aceea ca am stipulat în textul legii faptul că această majorare se va face în luna ianuarie a fiecărui an.

Este un câștig important pentru Legea Pensiilor, fiindcă să știți că au fost ani în care nu am avut nicio creștere a punctului de pensie în România sau s-a făcut în septembrie această creștere”, a fost anunțul Ministrului Muncii la România TV.

Budăi: Da, vom asigura resursele să majorăm pensiile

Fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi, ține să îi calmeze pe toți pensionarii și arată că de la 1 septembrie vor crește pensiile și există bani pentru plata acestora.

"Este practic ceea ce am spus de foarte mult timp: așezarea legii pe sistemul de contributivitate și rezolvarea inechităţilor în general, ca principiul general, dar și o predictibilitate a ulterioarelor majorări, a valorii punctului de referință, majorare pe care am prevăzut-o în legea 360, în articolul 84.

Aceasta prevede majorarea cu data de 1 ianuarie cu acele două elemente cunoscute prin grija Institutul Național de Statistică, și anume rata anuală a inflației și creşterea reală a salariului mediu brut pe țară.

Cu siguranță cred că cu toții suntem extrem de determinați, iar premierul Marcel Ciolacu recent a aprobat normele metodologice de aplicare a acestei legi, lucru care cred că demonstrează seriozitate și determinare, mai ales în a implementa această lege, așa cum am scris-o și cum am votat-o în Parlament, și cum a fost promovată și publicată în Monitorul Oficial.

Pe scurt, răspunsul la întrebarea dvs. da, vom asigura resursele să majorăm pensiile.

(În septembrie - n.r.) este practic o așezare pe contributivitate, este practic un principiu la care am ținut foarte mult când am implementat această lege, nu eu, personal, noi, PSD (...) și am spus foarte clar că trebuie ca la muncă și contribuție egală să avem pensie egală.

Acesta este principiul de la care am plecat în construcția acestei legi și acest principiu va fi, iar plățile se vor face începând cu data de 1 septembrie", a spus Marius Budăi, fost ministru al Muncii, la Antena 3 CNN.