Masacru suspect la o mănăstire din Myanmar. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise

Incidentul ar fi avut loc săptămâna trecută și a ieșit la iveală din raportul post-mortem al unui medic, în ceea ce oponenții regimului militar spun că a fost un masacru de civili condus de armată, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al juntei din Myanmar, care a organizat o lovitură de stat în urmă cu doi ani pentru a detrona guvernul ales, a declarat că trupele sale au fost implicate în confruntări cu luptătorii rebeli în regiunea Pinlaung din sudul statului Shan, dar nu au rănit niciun civil.

Purtătorul de cuvânt al juntei, Zaw Min Tun, a declarat că Forța de Apărare a Naționalităților Karenni (KNDF) și un alt grup rebel au intrat în satul Nan Neint după ce au ajuns forțele guvernamentale să asigure securitatea.

"Când grupurile teroriste au deschis focul în mod violent... unii săteni au fost uciși și răniți", a spus el.

El nu a dat declarații suplimentare, iar Reuters nu a putut verifica niciuna dintre afirmații.

Un purtător de cuvânt al KNDF a declarat că soldații săi au intrat duminică în Nan Neint și au găsit cadavre împrăștiate la o mănăstire budistă.

Imagini furnizate de KNDF și de un alt grup, Uniunea Revoluției Karenni (KRU), au arătat răni provocate de gloanțe pe trupuri și pe cap, dar și găuri de gloanțe în pereții mănăstirii.

Un raport post-mortem întocmit de Dr. Ye Zaw, care face parte din Guvernul de Unitate Națională, o administrație civilă în exil formată după lovitura de stat, a declarat că armele automate au fost probabil folosite de la mică distanță pentru a ucide 22 de persoane, inclusiv trei călugări.

"Deoarece nu au fost găsite uniforme militare, echipamente și muniție pe restul cadavrelor, este evident că erau civili", se arată în raport, o copie a căruia a fost analizată de Reuters.

"Din moment ce toate cadavrele au fost găsite în incinta mănăstirii Nan Nein, este evident că a fost vorba de un masacru."

Luptele fac ravagii în zonă de cel puțin două săptămâni, iar aproximativ 100 de structuri au fost incendiate în interiorul și în jurul locului presupusului masacru de la Nan Neint.

Țara din sud-estul Asiei se află în criză de când armata a preluat puterea în februarie 2021, punând capăt unui deceniu de pași timizi spre democrație prin înlăturarea administrației conduse de Aung San Suu Kyi, laureată a premiului Nobel.

