Meciul FCSB – Universitatea Craiova: Neagoe – Sunt mulţumit de atitudinea jucătoriilor, pentru că au crezut în ei. Puteam pleca şi cu trei puncte

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că formaţia sa, cu puţin noroc, ar fi obţinut toate cele trei puncte, potrivit news.ro.

“Cred că este meritat acest punct. Am început jocul foarte prost. La primul corner am primit gol. Nepermis de uşor. Dar sincer sunt mulţumit de atitudinea jucătoriilor, pentru că au crezut în ei. Ştiam că suntem mai puternici fizic, că vom domina pe final. Am avut multe momente când am controlat jocul. A trebuit să alergăm după acest gol. Şi dacă aveam puţin noroc la acel şut al lui Ivan puteam pleca şi cu cele trei puncte. Îi felicit pe băieţi pentru puterea de a crede în ei”, a spus Neagoe, menţionând că Edjouma nu ar fi trebuit să joace.

Formaţia FCSB a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a XXVI-a din Superligă.