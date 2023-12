Medicul care a tratat-o pe Rona Hartner face dezvăluiri cutremurătoare: Am făcut tot ce am putut

Medicul Mircea Beuran a făcut dezvăluiri despre Rona Hartner, cu aproximativ o lună după ce actrița a pierit în urma luptei împotriva cancerului, la vârsta de 50 de ani. Acest medic a fost primul care a intervenit chirurgical în cazul Ronei Hartner, atunci când aceasta a descoperit că suferă de această afecțiune, conform romaniatv.net.

Cine este medicul Mircea Beuran

Mircea Beuran a jucat un rol esențial în viața Ronei Hartner, ajutând-o să depășească prima formă de cancer, diagnosticată cu ceva timp în urmă. Boala era atunci localizată la nivelul colonului. După operația realizată de medic, toate păreau a fi în regulă, până în anul 2023.

În primăvara acestui an, Rona Hartner a primit diagnosticul de cancer pulmonar cu metastaze la creier, aflându-se în stadiul 4 al bolii, cel mai grav. După aflarea acestei vești cumplite, Rona Hartner a reintrat în contact cu Mircea Beuran, conform declarațiilor acestuia.

Legătura dintre Rona Hartner și Mircea Beuran

Legătura dintre Rona Hartner și Mircea Beuran nu era doar una de tipul medic-pacient, ci se baza și pe o prietenie solidă, având în vedere că în copilărie au fost vecini. Mircea Beuran a dezvăluit că actrița i-a comunicat dorința de a se trata în Franța pentru a face față celei de-a doua forme de cancer, dorință pe care ulterior a și pus-o în practică.

De asemenea, la un moment dat, Rona Hartner îi transmitea medicului că starea sa de sănătate evoluează pozitiv, însă, brusc, corespondența dintre ei s-a întrerupt. După o perioadă scurtă de timp, Mircea Beuran a aflat că boala își făcea incetul cu incetul simțită prezența, iar în cele din urmă a primit trista veste a decesului.

„Noi am fost vecini în copilăria ei. Ne-am întâlnit de câteva ori și apoi a fost bucuria de a ne revedea la spital. Mi-a părut rău că avea un stadiu avansat, dar am făcut tot ce am putut. Ea și-a dorit ca partea de tratament oncologic să-l facă în Franța.

Avea încredere în chirurgul din România, dar voia tratamentul să-l facă în Franța. Așa a fost, mi-a transmis tot timpul perioada în care se controla că evoluția ei este foarte bună. La un moment dat corespondența noastră s-a întrerupt.

Am aflat indirect că are o problemă pulmonară, neștiind dacă este vorba despre o metastază sau cancer nou. Și apoi am aflat cu tristețe că a murit.”, a spus prof. dr. Mircea Beuran pentru emisiunea Exclusiv VIP de pe Prima TV.

De asemenea, Mircea Beuran a explicat pentru sursa menționată și că niciun alt tratament din România nu ar fi fost unul cu șanse de vindecare pentru Rona Hartner, deoarece tumorile pulmonare, avansate, nu se mai pot trata în niciun fel.