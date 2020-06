Medicul Virgil Musta, avertisment înainte de prelungirea stării de alertă: 'Nu se poate să avem o memorie așa de scurtă!'

Medicul Virgil Musta recunoaște că nu poate înțelege cum românii pot avea o memorie atât de scurtă. Specialistul a avertizat că nerespectând deciziile riscăm să ne întoarcem de unde am plecat.

„Haideți să privim și să tratăm lucrurile și faptele cât mai echilibrat, așa cum am încercat să fac de fiecare dată, pe toată perioada de până acum a acestei pandemii.

15 iunie devine o nouă bornă, un nou pas în procesul de revenire spre normalitate.

Răbdarea multora pare să nu mai existe, iar teoriile vehiculate tot mai mult legate de inexistența virusului alimentează dorința unora de a nu mai respecta regulile minime rămase în vigoare (mască și distanțare în spații închise, precum și spălarea regulată a mâinilor).

Nu se poate să avem o memorie așa de scurtă!

Faptul că în România evoluția pandemiei a rămas sub control și s-a reușit evitarea unei catastrofe, nu ne dă dreptul să uităm perioada din martie –aprilie în care Italia, Spania și alte țări aveau spitalele total depășite, secțiile de terapie intensivă pline, iar oamenii contaminați mureau pe capete pentru că mulți nu mai aveau loc în spitale.

Aceasta a fost o realitate ce nu poate fi negată, cei care și-au pierdut pe cei dragi în acele zile sunt mulți și sunt reali.

Sigur că majoritatea celor care au făcut forme grave erau persoane în vârstă sau cu alte boli, dar aceste persoane, pentru că s-au îmbolnăvit multe în același timp, cu forme severe, au ajuns să facă imposibilă tratarea tuturor celor care aveau nevoie de îngrijire specială la ATI, iar acest lucru a condus la un număr mare de decese atunci.

Pentru că am avut “norocul” unui decalaj de câteva săptămâni, la noi s-au luat rapid măsuri dure, dar s-a dovedit că nu am ajuns în situația acelor țări, mult mai bine puse la punct medical decât noi. Adică s-a evitat contaminarea în masă, într-un interval scurt de timp, în special în rândurile persoanelor cu risc.

Am vrut să reamintesc aceste lucruri, pentru a nu uita de unde am plecat și de ce s-au luat măsurile frustrante pentru toată lumea.

Din punct de vedere economic, dar nu numai, este absolut normal să continuăm etapele de relaxare a măsurilor, dar “cu cap”, pentru că o explozie incontrolabilă a numărului de cazuri ne poate readuce rapid în situația pe care am reușit să o evităm acum 2-3 luni.

Relaxarea măsurilor trebuie dublată obligatoriu de responsabilitatea personală a fiecăruia dintre noi. Masca și distanța în spații închise, precum și spălarea mâinilor nu sunt măsuri greu de pus în practică, iar ele trebuie respectate în continuare.

Se observă o creștere a numărului de cazuri în ultimele zile. Era de așteptat o anumită creștere. Nu trebuie sa ne speriem, nu trebuie sa intram in panica. Tot ce trebuie să facem este să rămânem responsabili în respectarea celor de mai sus pentru că astfel această creștere poate rămâne controlabilă, iar anumite focare vor putea fi izolate, prin măsuri speciale locale sau sectoriale.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, creșterea exponențială observată acum câteva luni în Italia (dau mereu acest exemplu și pentru că avem mulți români care au legătură directă cu această țară greu încercată), dar și mai recent în Brazilia, India și alte țări se va putea întâmpla și la noi, iar acest lucru ar impune din nou măsuri foarte dure.

Sunt foarte bucuros că până acum majoritatea românilor au înțeles corect situația (chiar dacă au fost și sunt tot timpul tot felul de teorii ale conspirației) și am speranța că înțeleg corect și acum și că se vor comporta ca atare pe mai departe. Timișoara stă bine, iar în ultimele zile nu am avut decat 1-2 cazuri. Haideți sa continuăm să fim responsabili, atât în Timișoara, cât și în restul țării, pentru că astfel măsurile de relaxare vor continua și poate încetul cu încetul viața va reveni la normal. Adevarat, o nouă normalitate, în care trebuie să ținem cont de anumite reguli.

Vă mulțumesc pentru efortul depus până acum, cât și pentru înțelegere, solidaritate și responsabilitate, de care știu că veți da dovadă și în continuare. Sunt câștigurile noastre principale pentru “noua normalitate”. Numai împreună vom reuși!”, a transmis medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babes din Timisoara, pe pagina City Doctors.