Meloni contrează dur SUA chiar de la Washington: Suntem criticați pentru relația cu China, dar nu suntem țara cu cele mai mari schimburi cu China

''Am fost descrisă ca un monstru, dar nu sunt. Nu vreau să spun nimic celor care mă critică. Singurul mod în care îmi place să răspund este cu rezultate: creștem mai repede decât alte economii, avem un nivel ridicat de ocupaţie fixă, de ocupaţie feminină. Lucrurile merg bine'', a declarat premierul italian Giorgia Meloni într-un interviu acordat Canalului Fox preluat de Rador.

''Încă nu m-am hotărât'' asupra Drumului Mătăsii, a adăugat, ''este ceva despre care trebuie să vorbim în Italia. Paradoxul e că suntem singura țară care face parte din Belt and Road Initiative, dar nu suntem cea cu cele mai mari schimburi'' (aluzie că SUA sunt cel mai mare partener comercial al Chinei).

Cu Joe Biden,''am avut o întâlnire lungă şi deschisă.

Am discutat îndelung într-un moment în care lucrurile din jurul nostru par să se schimbe. Au existat teme bilaterale, dar s-a vorbit și despre crizele globale. Discuția a fost foarte satisfăcătoare, sunt fericită'', i-a răspuns Meloni jurnalistei Maria Bartiromo care a întrebat-o despre scepticismul inițial al președintelui SUA față de ea (''Crezi că s-a schimbat ceva?''). ''Sunt sigură că ceva s-a schimbat - a răspuns premierul -, așa cum s-a întâmplat şi cu alți lideri din lume. Am fost descrisă ca un monstru, dar nu sunt''.

În ceea ce privește Ucraina, Meloni a amintit că ''Italia a făcut multe'' pentru țară: Europa este cea care plătește cel mai mult pentru acest război din Ucraina din punctul de vedere al prețului energiei și materiilor prime.

''Am făcut unele greșeli în ceea ce priveşte globalizarea - a amintit Meloni -. Am crezut că comerțul liber nereglementat ne va rezolva problemele prin redistribuirea bogăției și democratizarea țărilor care sunt mai puțin democratice decât a noastră: ceea ce nu s-a întâmplat. Iar sistemele care erau nedemocratice sunt corupte la nivel instituțional. Și au câștigat spațiu în lume. Iar acum ei sunt mai puternici și noi suntem mai slabi, pentru că nu ne controlăm lanțurile de aprovizionare'', a declarat Meloni răspunzând la o întrebare privind orientările viitoarei președinții italiene a G7 și referindu-se la munca desfășurată la ultimul summit din Japonia.

La finalul interviului, premierul italian a vorbit despre politicile de gestionare a fluxurilor migratorii. ''Trebuie să luptăm cu traficanții'' de migranți, a reiterat Meloni. ''Aceste organizații devin din ce în ce mai puternice. Nu putem permite mafiei să decidă cine ajunge în țările noastre''.

Ce a spus Joe Biden

''Știm cine sunt prietenii noștri în vremuri dificile și cred că națiunile noastre au demonstrat că se pot baza unele pe altele mai mult decât credea oricine''', a spus premierul Giorgia Meloni în timpul întâlnirii pe care a avut-o joi la Casa Albă cu președintele Joe Biden.

''Relațiile noastre sunt puternice din punct de vedere istoric, aşa că supraviețuiesc guvernelor și rămân puternice, indiferent de culoarea politică''.

''Dialogul dintre Europa și Statele Unite este esențial pentru a construi împreună o nouă relație și o strategie comună'', a adăugat Meloni vorbind cu Joe Biden în biroul oval al Casei Albe, referindu-se printre altele la Africa și problemele imigrației. În continuare, premierul a reafirmat importanța comerțului cu SUA.

''Am decis cu toții să apărăm legislaţia internațională și sunt mândră că Italia și-a făcut partea de la început, am făcut-o pentru că sprijinirea Ucrainei înseamnă apărarea existenței pașnice a oamenilor de pretutindeni în lume. Spre deosebire de ceea ce cred unii, rezistența ucraineană îndepărtează un război mondial, nu-l apropie. Cine crede în pace trebuie să sprijine Ucraina", a continuat Giorgia Meloni.

''Trebuie să fim corecți cu națiunile care simt că le-au fost exploatate resursele. Președintele Biden știe că îmi pasă mult de Africa, de rolul pe care îl putem juca în acele țări: construim o nouă relație, cu o nouă abordare la egalitate pentru a ne lupta cu problema migrației ilegale. O vom discuta și la G7 sub președinția italiană''.

''Occidentul trebuie să lucreze împreună pentru a susține sistemul nostru industrial prin promovarea convergenței între interesele națiunilor noastre'', asigurându-se că ''dialogul dintre SUA, Italia și UE poate depăși tensiunile productive, pentru beneficiul tuturor''.

''Italia și Statele Unite au un interes comun în consolidarea comerțului global care nu este doar liber, ci şi echitabil. Concurența țărilor care nu respectă standardele de muncă, respectul pentru mediu şi siguranța, ne subminează afacerile și lucrătorii'', a punctat prim-ministrul Giorgia Meloni la întâlnirea cu președintele american Joe Biden.''Comerțul liber fără reguli și-a arătat limitele și trebuie să găsim echilibrul potrivit între deschiderea și protejarea economiilor noastre și a intereselor noastre strategice''.

La rândul său Președintele Statelor Unite, Joe Biden, adresându-se Giorgiei Meloni în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, a spus: ''Ați făcut o observație foarte corectă cu privire la prezența italo-americanilor''. ''Ei bine, când eram mic, eram printre puținii din cartierul meu al căror nume de familie nu se termină cu o vocală, cu un O. Am primit un premiu de la comunitatea italiană și am apreciat foarte mult acest gest și mi-am amintit de numeroasele familii de origine italiană cu care am crescut. Chiar mi-am spus ''acesta este un premiu pe care îl merit cu adevărat''. ''Îmi amintesc exact – a concluzionat Biden – că există familii de origine italiană de care sunt foarte apropiat și probabil că dvs, le veți întâlni''.

"Astăzi vorbim despre cum să ne consolidăm conexiunile economice, care au generat 100 de miliarde de dolari în comerț anul trecut. Nu există niciun motiv pentru care aceste conexiuni să nu poată crește'', a spus Joe Biden.

''Vreau să transmit condoleanțele mele tuturor persoanelor din zona Mării Mediterane care suferă din cauza condițiilor meteorologice extreme', i-a spus Joe Biden Giorgiei Meloni în timpul întâlnirii lor din Biroul Oval, subliniind că el și premierul italian ''au devenit prieteni''.